مصرع شخص ونجاة 47 مهاجراً بينهم أطفال ونساء في غرق مركب قبالة سواحل اليونان

بقلم: يورونيوز

لقي رجل حتفه ونجا 47 شخصاً آخرين بعد غرق قارب شراعي يقل مهاجرين ليل الأربعاء الخميس قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب اليونان، حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني الخميس.

وقالت مسؤولة في المكتب الإعلامي لخفر السواحل لوكالة فرانس برس إن العناصر بدأوا عملية انقاذ في وقت مبكر من صباح الخميس على ساحل لاكونيا وعثروا على "رجل ميت يبلغ من العمر 45 عاماً و47 مهاجراً ناجين" هم 16 امرأة و 16 طفلاً و 15 رجلاً.

وقال المصدر نفسه إن "أربعة أطفال وثلاث سيدات منهكين على الأرجح بسبب الرحلة، نقلوا إلى مستشفى في سبارتا" عاصمة لاكونيا، من دون أن يكشف جنسيات الناجين أو هوية الرجل الذي لقي حتفه.

وتوفي الرجل "لأسباب مرضية"، حسب معلومات أولية لخفر السواحل.

واصطدم المركب بصخرة قبل أن يعثر عليه خفر السواحل وقد غرق نصفه دون الكشف عن العدد الإجمالي للذين كانوا على متنه.

وبينما يواصل خفر السواحل بحثهم على ساحل لاكونيا في البحر الخميس عن ناجين آخرين محتملين، قالت المسؤولة في المكتب الإعلامي إن "شهادات الناجين ما زالت ملتبسة".

وكان خمسة مهاجرين لم تكشف جنسياتهم ويوناني قد لقوا حتفهم في حادث سير في منطقة إيفروس بشمال اليونان بالقرب من الحدود البرية اليونانية التركية.

وتقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.