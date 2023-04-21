فيديو: طائرة مقاتلة روسية تقصف أراضيها بالخطأ بالقرب من حدود أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى طائراتها المقاتلة التابعة لها أسقطت قاذفاتها Su-34 عن طريق الخطأ في مدينة بلغورود الروسية قرب حدود أوكرانيا.

تعرضت مدينة بلغورود، التي يبلغ عدد سكانها 340 ألف نسمة وتقع على بعد 40 كيلومتراً شرق الحدود، لهجمات منتظمة بطائرات بدون طيار تلقي السلطات الروسية باللوم فيها على الجيش الأوكراني، لكن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من يوم الخميس كان أقوى بكثير مما اعتاد سكانها على سماعه.

وذكر شهود عيان أن صوتا عاليا أعقبه انفجار جعل المباني السكنية القريبة تهتز وألقى بسيارة على سطح أحد المتاجر.

وقد خلف هذا الانفجار حفرة بعرض 20 مترا (66 قدما) في وسط شارع تصطف على جانبيه مبانٍ سكنية، مما أدى إلى تحطيم نوافذها وإلحاق أضرار بعدة سيارات وإصابة اثنين من السكان.

وقال حاكم يلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن امرأة مسنة كانت واحدة من المرضى الذين يعالجون في المستشفى.

ولم تقدم وزارة الدفاع الروسية أي تفاصيل أخرى لكن خبراء عسكريين قالوا إن السلاح من المحتمل أن يكون قنبلة قوية تزن 500 كيلوغراما.