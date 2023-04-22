اجتماع غربي لدعم كييف.. روسيا تأمر باعتقال صحافي بلغاري بعد تصنيفه "عميلًا أجنبيًا"

تستمر الدول الغربية بتقديم الدعم لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي لأراضيها، حيث عقدت الدول الداعمة لكييف اجتماعًا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لبحث سبل مواجهة القوات الروسية.
وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة أن الدعم الدولي لأوكرانيا ما زال "قويا وراسخا" بعد أكثر من عام على الغزو الروسي.
من جهته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أنّه "واثق" من أنّ أوكرانيا قادرة على استعادة المزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه كييف لشنّ هجوم مضادّ واسع النطاق على قوات الغزو الروسي.
برنامج الأغذية العالمي يرسل أسمدة روسية إلى كينيا بعد مصادرتها في لاتفيا
قالت وزارة الخارجية في لاتفيا اليوم السبت إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أرسل أسمدة روسية المنشأ إلى كينيا بعد أن صادرتها لاتفيا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت في بيان أن الشحنة الأولى من إجمالي 200 ألف طن من الأسمدة التي صودرت غادرت ميناء ريجا أمس الجمعة ومن المقرر أن تتبعها شحنات أخرى.
وقال البيان: "قررت حكومة لاتفيا تسهيل تبرع شركات خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بأسمدة معدنية بدعم من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".
وأضاف: "تواصل لاتفيا إلى جانب شركائها الأجانب ومنظمات دولية تقديم الدعم للبلدان التي تأثرت بأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا".
روسيا تصنّف صحافيًا بلغاريًا "عميلًا أجنبيًا" وتأمر باعتقاله
أدرجت روسيا الجمعة صحافيًا بلغاريًا منتقدًا للكرملين منذ فترة طويلة على قائمة "العملاء الأجانب" وأصدرت أمرًا باعتقاله، في استخدام نادر من نوعه لهذا التصنيف ضد مواطن غير روسي.
ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي بغزو أوكرانيا، تكثف موسكو جهودها لإسكات المنتقدين والمعارضين، إلى درجة إغلاق أو تعليق عمل غالبية وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.
ويعد الصحافي البلغاري كريستو غروزيف البالغ 53 عاما من أبرز المختصين بالشأن الروسي في موقع "بيلينغكات" الاستقصائي، وقد لعب دورا رئيسيا في التحقيق المتعلق بكشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الداخلية الروسية أضافت أسم غروزيف إلى قائمة "العملاء الأجانب" الجمعة، وأصدرت محكمة في موسكو أمرا بالقبض عليه، رغم أنه خارج روسيا حاليا.
ويشترط قانون العملاء الأجانب الروسي على أي شخص يتلقى "دعما" من خارج روسيا أن يبادر لتسجيل نفسه على أنه "عميل أجنبي".
وبمجرد التسجيل يلتزم بوضع علامة "عميل أجنبي" على جميع منشوراته، وهي تسمية تذكر بالحقبة السوفياتية والحرب الباردة.
بولندا ترفع جزئيًا حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية
رفعت بولندا الجمعة جزئيًا الحظر الذي فرضته قبل أسبوع تقريبًا على واردات الحبوب الأوكرانية وغير ذلك من المواد الغذائية ردًا على احتجاجات المزارعين المحليين.
وكانت بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا حظرت استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا الأسبوع الماضي بعدما أشعل تراجع الأسعار احتجاجات في أوساط المزارعين المحليين.
لكن الثلاثاء، أعلن وزير الزراعة البولندي أنّ وارسو وكييف توصّلتا إلى اتفاق بشأن استئناف عملية نقل الحبوب الأوكرانية عبر الحدود البولندية بعدما علّقت السبت.
وتنقل أوكرانيا مثل هذه الصادرات عبر حدود دول الاتحاد الأوروبي منذ أن تسبب الغزو الروسي في تعطيل طرق الشحن المعتادة عبر البحر الأسود.
والجمعة، قالت السلطات البولندية إنّها أعادت السماح بتمرير عشرات المواد الغذائية، بما فيها السكّر واللحوم والفواكه والخضار، لكنّ المصدّرين الأوكرانيين ما زالوا غير قادرين على بيع هذه المنتجات في السوق البولندية.
وقال رئيس هيئة الجمارك البولندية بارتوش زباراشتشوك لقناة "آر إم إف24" الإذاعية "نفترض أنّ عمليات تسجيل الدخول ستكون سلسة، وحتى الآن لا مؤشرات على تشكّل طوابير".
ورُفع الحظر عند الثانية من فجر الجمعة (منتصف ليل الخميس الجمعة بتوقيت غرينتش) عند دخول القرار الحكومي القاضي بذلك حيز التنفيذ.
وسيرافق موظفو الجمارك البولندية، على مدى أسبوع، الشاحنات المحمّلة بالصادرات.
ستولتنبرغ واثق من قدرة أوكرانيا على تحقيق تقدم على الجبهة
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أنّه "واثق" من أنّ أوكرانيا قادرة على استعادة المزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه كييف لشنّ هجوم مضادّ واسع النطاق على قوات الغزو الروسي.
وردّاً على سؤال لصحافيين في ألمانيا قال ستولتنبرغ "أنا على ثقة من أنّهم سيكونون الآن في وضع يمكّنهم من تحرير المزيد من الأراضي".
أضاف متحدثا على هامش اجتماع لعشرات الداعمين الدوليين لكييف في قاعدة رامشتاين الجوية أن "إحدى القضايا الرئيسية هنا كانت مناقشة مختلف القدرات والأنظمة والإمدادات التي يحتاج لها الأوكرانيون من أجل استعادة المزيد من الأراضي".
وأكد أن عددا من أنظمة الدفاع الجوي طراز باتريوت سُلّمت إلى أوكرانيا.
وقال إن "ألمانيا والولايات المتحدة سلمتا بطاريات باتريوت وهي قيد الخدمة في أوكرانيا".
الكرملين ينفي وجود مخّطط لحملة تعبئة جديدة
أكّد الكرملين مجدّداً الجمعة أنّه لا يعتزم إطلاق حملة تعبئة جديدة يتمّ خلالها تجنيد شبّان وإرسالهم للقتال في أوكرانيا، نافياً بذلك تقارير صحافية أفادت بأنّ طلاباً تلقّوا أوامر استدعاء من الجيش لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
وردّاً على سؤال بشأن ما أوردته وسائل إعلام روسية عن تلقّي طلاب جامعيين في موسكو ومدن روسية أخرى أوامر استدعاء لأداء الخدمة العسكرية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أمام الصحافيين "ليست هناك مناقشات في الكرملين بشأن أيّ موجة تعبئة".
وأضاف "بصراحة، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الأمر".
وتابع "أيّ استدعاءات؟ أنا لا أعرف حتّى عمّا (تتحدثون)".
وفي أيلول/سبتمبر 2022 ، أمر الكرملين بحملة تعبئة جزئية تمّ خلالها تجنيد مئات آلاف الشبّان الذين رفدوا بزخم في هجومه المتعثّر في أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، انتشرت شائعات عن موجة تعبئة جديدة.
وكثرت هذه الشائعات بعد أن وقّع الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي قانوناً أقرّه البرلمان على عجل لتسهيل آلية تعبئة المطلوبين للتجنيد الإجباري.
أوكرانيا: روسيا استهدفتنا ليلاً بمسيّرات إيرانية أسقطنا غالبيتها
أعلن سلاح الجوّ الأوكراني الجمعة أنّه أسقط ليل الخميس ثمانٍ من أصل 12 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" شنّت بواسطتها القوات الروسية غارات استهدفت بشكل خاص كييف لكنّها لم توقع أيّ إصابات.
وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو على تطبيق تلغرام إنّه "بعد فترة راحة استمرّت 25 يوماً، شهدت العاصمة الأوكرانية هجوماً جوياً جديداً للعدو".
وأكّد أنّ الدفاعات الأوكرانية أسقطت ثماني طائرات مسيّرة "عند اقترابها" من كييف، مشيراً إلى أن تدمير هذه المسيّرات لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب التقارير الأولية.
روسيا: ما تقوم به أوكرانيا يظهر الحاجة لمواصلة "العملية العسكرية الخاصة"
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة إن إجراءات أوكرانيا وتصريحاتها الأخيرة تظهر أن روسيا بحاجة إلى مواصلة ما تسميه "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
وتابعت الوزارة أن العملية ستستمر حتى تكتمل أهدافها المعلنة وهي "استئصال النازية ونزع السلاح" والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها الأمن الروسي.
وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"
أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة أن الدعم الدولي لأوكرانيا ما زال "قويا وراسخا" بعد أكثر من عام على الغزو الروسي.
وقال أوستن في اجتماع لداعمي كييف في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا إن "دعمنا لقوى الحرية في أوكرانيا ما زال قويا وراسخا".
ستولتنبرغ: أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى حلف الأطلسي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة إن جميع أعضاء الحلف العسكري اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا في نهاية المطاف عضوا في الحلف، لكن التركيز الرئيسي الآن هو ضمان انتصارها على روسيا.
وفي حديثه قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، قال ستولتنبرغ للصحفيين إنه بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، يجب أن تمتلك كييف "الردع اللازم لمنع هجمات جديدة".
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