شاهد: مسلمو الهند يؤدون صلاة عيد الفطر في نيودلهي

بقلم: يورونيوز

أدى مئات المصلين صباح اليوم السبت، صلاة عيد الفطر في المسجد الجامع في نيودلهي والذي يعد الأكبر من نوعه في الهند.

بعد شهر كامل من الصيام، يحتفل المسلمون بعيد الفطر في أول يوم من أيام شهر شوال. وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة التي تتخللها طقوس وتقاليد عائلية متنوعة على مدى ثلاثة أيام.

قال المصلي محمد أوفران أفريدي الذي حضر الصلاة في المسجد الجامع: "أريد أن أصلي من أجل السلام والوحدة في البلاد".

ويتم تحديد توقيت عيد الفطر من خلال رؤية الهلال، وفقًا للتقويم القمري الإسلامي. ,عادة ما يتم الاحتفال بالعطلة عبر التجمعات العائلية.

وتعتمد بعض الدول على حسابات فلكية بدلًا من رؤية الهلال بالعين المجردة، وكذلك يؤثر اختلاف الموقع الجغرافي على الرؤية.