شاهد: صنع الحلويات التقليدية قبل أيام من حلول عيد الفطر في قطاع غزة

قبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، تقوم مجموعة من النساء في قطاع غزة المحاصر بصنع الحلويات التقليدية والكعك المحشوّ بالتمر في ورشة بمدينة غزة حيث تعد صناعة الحلويات فرصة عمل سنوية، داخل الأسرة أو على مستوى الورشات التي تمّ استحداثها بالمناسبة. وتعتبر مرحلة صنع الحلويات خلال الشهر الفضيل بالنسبة للنساء في قطاع غزة فرصة للقاء. وفي الوقت الذي تحضر فيه السيدات الحلوى في قطاع غزة يقوم الرجال بتحضير سمك الرنجة المدخن في المصانع الخاصة وهو ما يطلق عليه في القطاع بـ "الفسيخ"، الذي ينتشر بيعه في القطاع وهو عبارة عن أسماك مملحة تنتشر في المحلات والأسواق وتجد إقبالا واسعا من معظم الناس، وهناك من يتناولونه في الأيام الأخيرة من رمضان حيث تزخر به موائد الإفطار.

قبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، تقوم مجموعة من النساء في قطاع غزة المحاصر بصنع الحلويات التقليدية والكعك المحشوّ بالتمر في ورشة بمدينة غزة حيث تعد صناعة الحلويات فرصة عمل سنوية، داخل الأسرة أو على مستوى الورشات التي تمّ استحداثها بالمناسبة. وتعتبر مرحلة صنع الحلويات خلال الشهر الفضيل بالنسبة للنساء في قطاع غزة فرصة للقاء. وفي الوقت الذي تحضر فيه السيدات الحلوى في قطاع غزة يقوم الرجال بتحضير سمك الرنجة المدخن في المصانع الخاصة وهو ما يطلق عليه في القطاع بـ "الفسيخ"، الذي ينتشر بيعه في القطاع وهو عبارة عن أسماك مملحة تنتشر في المحلات والأسواق وتجد إقبالا واسعا من معظم الناس، وهناك من يتناولونه في الأيام الأخيرة من رمضان حيث تزخر به موائد الإفطار.