استمرار المعارك في باخموت.. روسيا تستهدف خاركيف بـ5 صواريخ

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مجموعة الدول السبع تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان اليوم الأحد إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة.

وكان قد تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في تموز/ يوليو الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود.

لكن روسيا، التي غزت جارتها في شباط/ فبراير 2022، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 أيار/ مايو بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع "يدركون أهمية".

وأضاف البيان "ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي ونكرر التزامنا بالتضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحًا في الحرب".