استمرار المعارك في باخموت.. روسيا تستهدف خاركيف بـ5 صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الهجومية" الروسية استولت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.
ويستخدم الجيش الروسي أحيانًا وصف "القوات الهجومية" للإشارة إلى عناصر مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة.
وفي خاركيف، قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن خمسة صواريخ روسية أصابت المدينة شرقي أوكرانيا والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من مساء السبت مما ألحق بعض الأضرار في مبان مدنية.
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مجموعة الدول السبع تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
دعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان اليوم الأحد إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة.
وكان قد تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في تموز/ يوليو الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود.
لكن روسيا، التي غزت جارتها في شباط/ فبراير 2022، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 أيار/ مايو بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع "يدركون أهمية".
وأضاف البيان "ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي ونكرر التزامنا بالتضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحًا في الحرب".
مسؤولون: 5 صواريخ تستهدف خاركيف والمناطق المحيطة بها في أوكرانيا
قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن خمسة صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من مساء اليوم السبت مما ألحق بعض الأضرار في مبان مدنية.
وتطلق روسيا منذ أشهر طائرات مسيرة وصواريخ ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الأوكرانية في محاولة لتدمير البنية التحتية الحيوية.
وكتب حاكم المنطقة أوليه سينيجوبوف على تطبيق تلغرام أن صاروخًا أصاب منزلًا في قرية كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير في المدينة نفسها.
سكان بيلغورود الروسية يعودون إلى منازلهم بعد تفكيك قذيفة
قال حاكم محلي إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص في طريقهم للعودة إلى منازلهم بمدينة بيلغورود الروسية اليوم السبت بعد إجلائهم لحين تفكيك قذيفة.
وقالت السلطات إن طائرة حربية روسية أسقطت قنبلة على المدينة بطريق الخطأ قبل يومين.
فيديو: طائرة مقاتلة روسية تقصف أراضيها بالخطأ بالقرب من حدود أوكرانياeuronewsلم تقدم وزارة الدفاع الروسية أي تفاصيل أخرى لكن خبراء عسكريين قالوا إن السلاح من المحتمل أن يكون قنبلة قوية تزن 500 كيلوغراما.
روسيا ترد بالمثل على طرد جماعي لدبلوماسييها من برلين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن روسيا قررت الرد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسييها من برلين.
وأضافت: "اتخذت السلطات الألمانية قرارًا بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية".
ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين يتعلق بهم القرار.
وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022 ورد الغرب بفرض عقوبات عليها.
وقالت الوزارة: "ردا على تصرفات برلين العدائية قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا".
ست دبابات من إسبانيا في طريقها الى أوكرانيا
أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس السبت أن ست دبابات من طراز "ليوبارد" تعهدت مدريد بإرسالها الى كييف، باتت في طريقها الى أوكرانيا وستصلها خلال أيام.
وقالت روبليس للصحافيين إن هذه الدبابات "إضافة الى زهاء عشرين مركبة نقل، تمّ تحميلها في ميناء سانتاندير (شمال) وتتّجه الى أوكرانيا، وستصلها خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة".
وأشارت الوزيرة الى أن "أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد تخضع للتصليح حاليا، وسيتم إرسالها الى أوكرانيا أيضا متى تمّ إنجاز ذلك".
يأتي ذلك في إطار المساعدات التي وعدت دول غربية عدة بتوفيرها الى كييف لدعمها في مواجهة الغزو الروسي.
وبعدما أمضى فصل الشتاء في مواجهة هجمات روسية عند خطوط الجبهة في شرق البلاد، يتوقع أن يشنّ الجيش الأوكراني هجوما مضادا خلال الربيع أو الصيف.
روسيا تنشر مقاطع مصوّرة للمعارك الدائرة في باخموت
نشر التلفزيون الرسمي الروسي لقطات لجنود روس قيل إنهم في ساحة المعركة بالقرب من مدينة باخموت الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن وحدات من قواتها تقاتل للسيطرة على الجزء الغربي من المدينة.
وأضافت أن القوات الجوية كانت تدعم الهجوم من خلال حماية الوحدات القتالية.
شاهد: روسيا تنشر مقاطع مصوّرة للمعارك الدائرة في باخموتeuronewsقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن وحدات من قواتها تقاتل للسيطرة على الجزء الغربي من المدينة.
فوربس: ثروات المليارديرات الروس تتجاوز نصف تريليون دولار
قالت النسخة الروسية من مجلة فوربس إن أغنى أغنياء روسيا أضافوا 152 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام المنصرم بدعم من ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية والتعافي من خسارة فادحة لحقت بهم بعد بدء الحرب الأوكرانية مباشرة.
وتضم قائمة فوربس روسيا الرسمية 110 مليارديرات في روسيا بزيادة 22 عن العام الماضي وقالت فوربس روسيا إن إجمالي ثرواتهم ارتفع إلى 505 مليارات دولار من 353 مليار دولار في قائمة عام 2022.
وقالت فوربس إن القائمة كان من الممكن أن تطول لولا تخلي خمسة من المليارديرات عن جنسيتهم الروسية.
وأضافت: "تأثرت نتائج التصنيف العام الماضي أيضا بالتوقعات المثيرة للذعر بشأن الاقتصاد الروسي"، وأشارت إلى أن إجمالي ثروة المليارديرات الروس بلغ 606 مليارات بالدولار في عام 2021 أي قبل بدء الحرب.
وبعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قواته إلى أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي، فرض الغرب ما وصفها بأنها أقسى العقوبات على الاقتصاد الروسي وبعض من أغنى أغنياء روسيا في التاريخ الحديث في محاولة لمعاقبة بوتين على الحرب.
برنامج الأغذية العالمي يرسل أسمدة روسية إلى كينيا بعد مصادرتها في لاتفيا
قالت وزارة الخارجية في لاتفيا اليوم السبت إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أرسل أسمدة روسية المنشأ إلى كينيا بعد أن صادرتها لاتفيا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت في بيان أن الشحنة الأولى من إجمالي 200 ألف طن من الأسمدة التي صودرت غادرت ميناء ريجا أمس الجمعة ومن المقرر أن تتبعها شحنات أخرى.
وقال البيان: "قررت حكومة لاتفيا تسهيل تبرع شركات خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بأسمدة معدنية بدعم من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".
وأضاف: "تواصل لاتفيا إلى جانب شركائها الأجانب ومنظمات دولية تقديم الدعم للبلدان التي تأثرت بأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا".
روسيا تصنّف صحافيًا بلغاريًا "عميلًا أجنبيًا" وتأمر باعتقاله
أدرجت روسيا الجمعة صحافيًا بلغاريًا منتقدًا للكرملين منذ فترة طويلة على قائمة "العملاء الأجانب" وأصدرت أمرًا باعتقاله، في استخدام نادر من نوعه لهذا التصنيف ضد مواطن غير روسي.
ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي بغزو أوكرانيا، تكثف موسكو جهودها لإسكات المنتقدين والمعارضين، إلى درجة إغلاق أو تعليق عمل غالبية وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.
ويعد الصحافي البلغاري كريستو غروزيف البالغ 53 عاما من أبرز المختصين بالشأن الروسي في موقع "بيلينغكات" الاستقصائي، وقد لعب دورا رئيسيا في التحقيق المتعلق بكشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الداخلية الروسية أضافت أسم غروزيف إلى قائمة "العملاء الأجانب" الجمعة، وأصدرت محكمة في موسكو أمرا بالقبض عليه، رغم أنه خارج روسيا حاليا.
ويشترط قانون العملاء الأجانب الروسي على أي شخص يتلقى "دعما" من خارج روسيا أن يبادر لتسجيل نفسه على أنه "عميل أجنبي".
وبمجرد التسجيل يلتزم بوضع علامة "عميل أجنبي" على جميع منشوراته، وهي تسمية تذكر بالحقبة السوفياتية والحرب الباردة.
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