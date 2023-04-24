ناشطون بيئيون في لشبونة يجمعون حوالي 650 ألفا من أعقاب السجائر لزيادة الوعي بخطر التلوث

بقلم: يورونيوز

جمع ناشطون بيئيون في البرتغال حوالى 650 ألفا من أعقاب سجائر وكدّسوها الأحد في ساحة في وسط لشبونة، خلال تحرّك لزيادة الوعي بهذا النوع من الملوثات.

وقال أندرياس نوي، وهو ألماني يبلغ 34 عاما يقف وراء إطلاق هذه المبادرة: "طلبنا من الجميع في البرتغال المشاركة في هذا المشروع المجتمعي بهدف لفت الانتباه إلى التلوث البلاستيكي، لأن البلاستيك مخبأ في أعقاب السجائر وكثر لا يعرفون ذلك".

وأضاف نوي قوله: "يشكل عقب سيجارة واحد مثال جيد على الطريقة التي يمكن كل فرد أن يبدأ من خلالها اتخاذ إجراءات، ليس فقط في ما يتعلق بأعقاب السجائر والنفايات، بل أيضا بشأن قضايا المحيطات وأزمة المناخ في نهاية المطاف".

وجمعت المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين قبلوا تحدي نوي، ما يكفي من أعقاب السجائر في أسبوع واحد لملء حوالى 40 برميل بيرة من البلاستيك أعيد تدويرها لاستخدام جديد.

ثم ألقوا محتوياتها على غطاء مشمع لتكوين كومة تسلق عليها نوي واضعا قناع تنفس لحماية نفسه من العناصر السامة لأعقاب السجائر هذه غير القابلة للتحلل.

واستقر هذا الناشط وهاوي ركوب الأمواج في البرتغال منذ ست سنوات ثم تخلى عن حياته المهنية كعالم أحياء جزيئية ليكرس نفسه لقضية البيئة. وقبل عامين، جمع حوالى مليون عقب سيجارة في شهرين.

من جهته، قال دافيد فيغويرا وهو أحد المشاركين في هذا المشروع: "نريد إنهاء هذه المشكلة من خلال تشجيع الناس على إلقاء أعقاب السجائر في سلة المهملات أو في منافض السجائر أو في أي مكان ما عدا على الأرض".