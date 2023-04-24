وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، التي قالت في بيان، إنها تبلغت "باستشهاد" الشاب سليمان عايش (20 عاما) "برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر" قرب أريحا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته اعتقلت "مطلوبا" خلال عملية عسكرية دون تفاصيل اضافية. وجاء في البيان:"خلال العملية، تم رصد اثنين من المشتبه بهم يفران من المكان. ورد الجنود بإطلاق الرصاص الحي". وأكد محافظ أريحا جهاد أبو عسل لوكالة فرانس برس، أن الجيش الاسرائيلي يحتفظ بجثمان أبو عياش. وعادة تحتجز اسرائيل جثامين القتلى الفلسطينيين ولا تسلمهم لعائلاتهم.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أدى التصعيد إلى مقتل ما لا يقلّ عن 97 فلسطينياً و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.