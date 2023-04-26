شاهد: حركة ناطوري كارتا اليهودية تتظاهر ضد الصهيونية وتحرق أعلام إسرائيل في الذكرى الـ75 لقيامها

بقلم: يورونيوز

تظاهر أفراد من حركة "ناطوري كارتا" [حارس المدينة بالآرامية] المناهضة للصهيونية في إسرائيل الأربعاء، وأحرقوا الأعلام الإسرائيلية في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الدولة العبرية.

ووقع الاحتجاج في حي ميا شعاريم المتزمت في القدس ورفع بعض المشاركين فيه أعلام فلسطين.

وتؤمن الحركة التي تتشكل من اليهود الحريديم، بأن دولة إسرائيل يجب ألا تكون موجودة قبل مجيء المسيح وهي ترفض الصهيونية بكل أشكالها. وترفض الحركة استعادة أرض إسرائيل "التي طرد منها اليهود بسبب خطاياهم" بالقوة، وهي تقول إن "عودة إسرائيل لا تكون إلا بعودة المسيح".

ويقدر عدد أفراد هذه الحركة بنحو 5 آلاف شخص.

ومشى المشاركون أيضاً في مسيرة رفعوا فيها شعارات مناوئة لقيام دولة إسرائيل كما لوحوا بالأعلام الفلسطينية.

ومنذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، أدانت الحركة القبول الدولي بذلك، والوضع الذي أفضى إليه ذلك من ممارسات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه.