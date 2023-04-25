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أوكرانيا

"جريمة حرب".. زيلينسكي يندد بهجوم روسي على متحف بشمال أوكرانيا

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مدينة كوبيانسك إثر القصف الروسي
مدينة كوبيانسك إثر القصف الروسي   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

نشرالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطعاً مصوراً لمبنى تضرّر بشدة، وتناثر حطامه بأحد الشوارع. ونرى أشخاصاً يرتدون زياً عسكرياً يتنقلون بين أنقاض مبنى مدمر جزئياً ونوافذه مهشمة.

واتهم زيلينسكي القوات الروسية بقصف متحف في وسط مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا خلال هجوم اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10، ودفن آخرين تحت الأنقاض. ووصف الهجوم بأنه "جريمة حرب جديدة" وقال إن روسيا "تقتل الأوكرانيين بأساليب همجية وتحاول محو تاريخ أوكرانيا وثقافتها".

وكانت أوكرنيا، قد أمرت، بداية مارس بإجلاء الفئات المعرضة للخطر من سكان مدينة كوبيانسك والمناطق المجاورة لها، مع تصاعد المخاوف من أن تسيطر روسيا مجدداً على المدينة.

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