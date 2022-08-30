شاهد: شرطة الدار البيضاء تضبط أكثر من 3 أطنان من الحشيش موجهة للتهريب الدولي

صادرت الشرطة القضائية المغربية بالدار البيضاء، الأحد، محاولة دولية لتهريب 3 أطنان و168 كيلوغراما من الحشيش، فضلا عن طلقات البنادق وكمية من الكوكايين، وفق بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

وقال البيان إن المشتبه به كان يستعمل سيارة تحمل لوحات ترخيص مزورة وتم وضعه رهن الاعتقال لتحديد ملابسات القضية والشركاء المحتملين في العملية.

وتمت العملية الأمنية، بالتعاون مع المديرية العامة للمراقبة الإقليمية (DGST) في منطقة دار بوعزة بضواحي العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء.

وقد تعاملت المديرية العامة للأمن الوطني مع حوالي 83 ألف حالة تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها في عام 2021. كما أحالت الشرطة أكثر من 103 آلاف شخص إلى المحكمة، من بينهم 261 أجنبيا.

بالإضافة إلى ذلك، ضبطت المديرية العامة 191 طنا و158 كيلوغراما من الحشيش، وهو أكثر المخدرات انتشارا واستهلاكا في المغرب، العام الماضي.

يذكر أن كمية القنب المضبوط في عام 2021 شهدت انخفاضا بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2020.