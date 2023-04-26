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الولايات المتحدة الأمريكية

خشي أن يخطفه الموت شابا.. شاب أمريكي ينجح في خسارة 152 كيلو من وزنه

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صور كول بروشاسكا قبل وبعد
صور كول بروشاسكا قبل وبعد   -  Copyright  https://twitter.com/3to1fitnesspro/status/1650267143798136832/photo/1
بقلم:  يورونيوز

شارك شاب أمريكي من ولاية كارولينا الجنوبية، تجربته مع فقدان الوزن على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورا صادمة له قبل وبعد هذه المعركة الشرسة التي خاضها تحسبا من الموت بعمر صغير، بحسب قوله. 

وتظهر الصور ترهل جسد كول بروشاسكا، بشكل كبير بعد أن فقد حوالي 152 كيلوغرام.

وقال في تغريدة نشرها على تويتر: "من الصعب جدًا مشاركة صورة بدون قميص لكنني وصلت (إلى الهدف).. خسرت حوالي 152 كغ، معظم الناس لم تكن مؤمنة بي لكنني أؤمن بنفسي".

وقرر الشاب اتباع حمية غذائية صحية وممارسة الرياضة بشكل يومي بعد أن وصل وزنه إلى 270 كغ. 

وقال عبر توتير، إنه اتخذ هذا القرار لأنه "لا يريد أن يموت صغيرا". 

واعتبر كوم أن ما قام به سيكون بمثابة مصدر إلهام للعديد من الأشخاص. وشكر كل من وقف إلى جانبه ودعمه في رحلته هذه.

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