عصفور يجبر المقاتلة الأقوى بالعالم إف-35 على الهبوط خلال عرض جوي بمناسبة قيام إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إن طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة لسلاح الجو تعرضت لأضرار طفيفة إثر اصطدامها بطير خلال تحضير استعراض سنوي يقام بمناسبة يوم استقلال الدولة العبرية وهو اليوم الذي يعتبره الفلسطينيون يوم النكبة.

وأشار الجيش إلى أن الطائرة المقاتلة من صناعة أمريكية هبطت بعد ذلك "بطريقة روتينية" في قاعدة جوية جنوب البلاد، مشدداً على أنها "لم تهبط بشكل اضطراري وأن قائدها لم يصب".

وتعتبر مقاتلة إف-35 من الأحدث والأقوى عالمياً ويقول مصنّعها، العملاق الأمريكي لوكهيد مارتن، إنها قادرة على تجنب رادارات العدو، كما يتخطى سعرها عتبة الـ80 مليون دولار أمريكي.

وهذا ثاني حادث يؤدي إلى خروج طائرة إسرائيلية من الاستعراض الجوي الذي تقدمه المقاتلات والمروحيات، قبيل الاحتفال بالذكرى الـ75 لقيام دولة إسرائيل.

وفي وقت سابق أجبرت مروحية هجومية من طراز أباتشي، أمريكية الصنع أيضاً [من إنتاج بوينغ]، على الهبوط في أحد الحقول بسبب "عطل تقني" بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وستشارك في الاستعراض نحو مائة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إضافة إلى عدد من المقاتلات التابعة لقوات جوية أجنبية بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".