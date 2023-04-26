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الفاتيكان

البابا فرنسيس يوافق على تصويت المرأة لأول مرة في تاريخ اجتماعات الأساقفة الكنسي

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البابا فرنسيس خلال اجتماع سابق للأساقفة
البابا فرنسيس خلال اجتماع سابق للأساقفة   -  Copyright  Alessandra Tarantino/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

وافق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على السماح للنساء بالتصويت للمرة الأولى في اجتماع عالمي للأساقفة من المقرر عقده في أكتوبر-تشرين الأول، في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى مزيد من الشمولية في صنع القرار بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وتشكل موافقة البابا تغييراً في القواعد التي تحكم سينودس الأساقفة، وهو هيئة فاتيكانية تجمع أساقفة العالم معاً لعقد اجتماعات دورية بعد سنوات من مطالب النساء بالحق في التصويت.

وكان النساء في السابق يسمح لهن بحضور اجتماعات المجمع الكنسي، وهو هيئة استشارية بابوية، كمستمعات دون أن يكون لهن حق التصويت.

وسوف يسمح هذا القرار الثوري الذي أعلن عنه يوم الأربعاء لخمس راهبات بالتصويت.

Alessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
البابا فرنسيسAlessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وقرر البابا أيضا إدراج من أسمتهم وثيقة للفاتيكان "70 عضوا من غير الأساقفة يمثلون مجموعات مختلفة من المؤمنين من شعب الرب".

وبموجب هذه الوثيقة، سيختار البابا سبعين شخصا من الكهنة والراهبات والشمامسة وعامة الكاثوليك من قائمة تضم 140 شخصا توصي بها مؤتمرات الأساقفة الوطنيين. 

وتقدم البعض بطلبات إلى مؤتمرات الأساقفة لإدراج الشباب في هذه القائمة. وطالب الفاتيكان بأن يكون 50 بالمئة من السبعين من النساء.

ويحضر مؤتمرات المجمع الكنسي نحو 300 شخص عادة، لذا فإن غالبية المصوتين سيكونون من الأساقفة. 

ويأتي القراران الجديدان في أعقاب خطوتين اتخذهما فرنسيس العام الماضي للسماح للنساء بشغل مناصب في صنع القرار داخل الفاتيكان.

Andrew Medichini/AP2011
مسيرة سابقة طالبت بحق الكاهنات في التصويت الكنسيAndrew Medichini/AP2011

وأشادت الجماعات النسائية الكاثوليكية، التي لطالما انتقدت الفاتيكان لمعاملة النساء كمواطنات من الدرجة الثانية بحسب وصفها، بالخطوة باعتبارها تاريخية في حياة الكنيسة التي استمرت 2000 عام.

وقالت كيت ماكلوي من مؤتمر سيامة النساء، الذي يدافع عن النساء الكاهنات، إن موافقة البابا جاءت "نتيجة للدعوة المستمرة والنشاط والشهادات" المختلفة لحملة مجموعات نسائية كاثوليكية تطالب بالحق في التصويت.

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