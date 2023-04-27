البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار

بقلم: يورونيوز

ويأتي الطرح الجديد بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية بغرض تمويل عجز الموازنة.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن طرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه مصري (حوالي مليار دولار).

ويأتي الطرح الجديد بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية بغرض تمويل عجز الموازنة.

وقال البنك في بيان على موقعه الرسمي إن الأذون ستكون على طرحين، الأول بقيمة 16 مليار جنيه لأجل 182 يوماً.

وسيكون الطرح الثاني بقيمة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وعادة ما تستدين الحكومة المصرية للأفراد والبنوك الحكومية والخاصة من خلال تلك الأذون والسندات لسد عجز الموازنة.

وتفوض وزارة المالية المصري البنك المركزي لإدارة ما تطرحه من أذون وسندات على مدار العام المالي.