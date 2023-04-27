EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مال وأعمال

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار

Access to the comments محادثة
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري   -  Copyright  Amr Nabil/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

ويأتي الطرح الجديد بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية بغرض تمويل عجز الموازنة.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن طرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه مصري (حوالي مليار دولار).

ويأتي الطرح الجديد بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية بغرض تمويل عجز الموازنة.

وقال البنك في بيان على موقعه الرسمي إن الأذون ستكون على طرحين، الأول بقيمة 16 مليار جنيه لأجل 182 يوماً.

وسيكون الطرح الثاني بقيمة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وعادة ما تستدين الحكومة المصرية للأفراد والبنوك الحكومية والخاصة من خلال تلك الأذون والسندات لسد عجز الموازنة.

وتفوض وزارة المالية المصري البنك المركزي لإدارة ما تطرحه من أذون وسندات على مدار العام المالي.

مواضيع إضافية

شاهد: عمليات إجلاء من العاصمة الخرطوم باتجاه الحدود المصرية على متن الحافلات

"ترحيب فاتر".. محنة اللاجئين الأوكرانيين في المجر القومية

وزير الخارجية اللبناني خلال لقاء نظيره الإيراني: اتفاق طهران والرياض مهم للسلام في المنطقة