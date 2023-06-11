مصر: فقدان ثلاثة سياح بريطانيين إثر اشتعال يخت كانوا على متنه

بقلم: يورونيوز

وقع الحادث في ختام رحلة كان السياح البريطانيون يقومون بها بين السادس من الشهر الحالي و11 منه "بمنطقة الفستون 25 كيلومتر شمال مرسى علم".

فقد ثلاثة سياح بريطانيين الأحد بعدما نشب حريق في يخت كانوا على متنه بالبحر الأحمر في مدينة مرسى علم بجنوب مصر، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر على فيسبوك باندلاع حريق في يخت "على متنه 15 راكبا انكليزيا" إضافة الى 10 من الطاقم ومرشدَين اثنين.

وأشارت إلى انقاذ 12 سائحا وطاقم المركب والمرشدَين، وتواصل البحث عن "ثلاثة مفقودين... إنكليز". وعزا البيان الحريق من خلال "الفحص المبدئي" إلى "حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات (باليخت)".

وقع الحادث في ختام رحلة كان السياح البريطانيون يقومون بها بين السادس من الشهر الحالي و11 منه "بمنطقة الفستون 25 كيلومتر شمال مرسى علم".

ويعد البحر الأحمر في مصر والمنتجعات السياحية المطلة عليه من أبرز عوامل جذب السياح إلى البلد الذي يشكل قطاع السياحة 10 في المائة على الأقل من إجمالي ناتجه المحلي.

إلا أن البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان (105 ملايين نسمة) يعاني أزمة اقتصادية حادة، ويعتمد على السياحة، التي تعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي وتساهم في تشغيل أكثر من مليوني شخص.

وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011 والأحداث التي عُرفت بـ "الربيع العربي" وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/فبراير 2022، ما أثّر على حركة الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين.

وتأمل الحكومة المصرية في جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول العام 2028، مقابل 13 مليونا قبل جائحة كوفيد-19.

ويأتي حريق اليخت بعد يومين من مصرع شاب روسي في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل الغردقة على البحر الأحمر.