متهم بقتل الآلاف.. وفاة حارس سابق في الجيش النازي عن عمر يناهز الـ102

بقلم: يورونيوز

توفى جوزيف شوتز، الحارس السابق في معسكرت الاعتقال النازية، يوم الخميس، عن عمر يناهز 102 عام.

وأدين شوتز في حزيران/ يونيو الماضي بالتواطؤ والمساعدة في قتل آلاف السجناء في معسكر زاكسنهاوزن في ضواحي برلين بين عامي 1942 و1945 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

إلا أن شوتز الذي ظل حرًا ولم يسجن بانتظار نتيجة الاستئناف أمام محكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا، لطالما نفى الاتهامات الموجهة إليه والعمل كحارس لقوات الأمن الخاصة في زاكسينهاوزن.

وأكد الحارس الذي عمل كعضو مجند في الجناح شبه العسكري للحزب النازي أنه "بريء" وأنه لم يبق في معسكر زاكسنهاوزن لفترة طويلة.

إلا أن المدعين استندوا في قضيتهم إلى وثائق تتعلق بحارس من قوات الأمن الخاصة مع اسم الرجل وتاريخ ومكان ميلاده، بالإضافة إلى مستندات أخرى.

وجاء حكم السجن لمدة خمس سنوات متماشيًا مع طلب الادعاء بعد أن طلب محامي المدعى عليه الحكم بالبراءة. وسُجن أكثر من 200 ألف شخص في معسكر زاكسينهاوزن بين عامي 1936 و1945.

وقتل عشرات الآلاف منهم قبل أن ينجح الجيش السوفيتي في تحريرهم من الأسر.