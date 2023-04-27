إيران تقول إنها احتجزت ناقلة النفط في الخليج بعدما "حاولت الفرار إثر حادث تصادم"

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإيراني اليوم، الخميس، فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وإصابة آخرين بجروح إثر تصادم في مياه الخليج مع ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، احتجزها على إثر الحادثة.

أعلن الجيش الإيراني اليوم، الخميس، فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وإصابة آخرين بجروح إثر تصادم في مياه الخليج مع ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، احتجزها على إثر الحادثة.

وقال الجيش في بيان "في أعقاب اصطدام سفينة مجهولة بسفينة إيرانية في مياه الخليج الفارسي، ما أدى إلى فقدان اثنين من طاقم السفينة وإصابة آخرين"، تمّ اعتراض "السفينة المخالفة التي كانت تهمّ بالفرار وهي ترفع علم جزر مارشال (...) واحتجازها في بحر عمان".

وفي وقت سابق قالت البحرية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، وسط توتر بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية إن ناقلة النفط التي تمّ احتجازها اسمها "Advantage Sweet" وإنها كانت موجودة في المياه الدولية لحظة احتجازها.

وأشارت البحرية إلى أن المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة يشكل تهديداً للأمن البحري والاقتصاد العالمي، داعية طهران إلى الإفراج الفوري عن الناقلة.