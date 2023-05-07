وزارة الدفاع الرومانية: مقاتلة روسية تعترض طائرة بولندية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية السبت أن طائرة مقاتلة روسية اعترضت فوق البحر الأسود طائرة بولندية كانت تقوم بمهمة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، معتبرة أنه "سلوك عدواني وغير مقبول" من قبل موسكو.
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية السبت أن طائرة مقاتلة روسية اعترضت فوق البحر الأسود طائرة بولندية كانت تقوم بمهمة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، معتبرة أنه "سلوك عدواني وغير مقبول" من قبل موسكو.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن الطائرة البولندية كانت تقوم بدورية روتينية مع حرس الحدود الروماني لصالح "فرونتكس" عندما اعترضتها "مناورات عدوانية وخطيرة" قامت بها بشكل متكرر مقاتلة "سوخوي سو-35" روسية.
وأوضحت أن حادث الطائرة البولندية غير المسلحة وقع "في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود" على بعد 60 كيلومترا شرق المجال الجوي لرومانيا.
وتابع البيان أنه مع وقوع الحادث وضع حلف شمال الأطلسي الطائرات الرومانية والاسبانية المشاركة في المهمة "في حالة تأهب"، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة البولندية من الهبوط بها بسلام.
وتمكنت الطائرة البولندية من الهبوط في رومانيا "بعد انخفاضها بشكل حاد في الجو" ثم مواجهتها "صعوبة خطيرة في التحكم" بها بسبب "الاضطراب" الذي نجم عن الحادث، حسب الوزارة.
واعتبرت بوخارست الحادث "دليلا آخر على النهج الاستفزازي للاتحاد الروسي فوق البحر الأسود"، كما ورد في البيان.
ولم ترد "فرونتكس" بشكل فوري على أسئلة وكالة فرانس برس. كما امتنع حرس الحدود البولندي أيضا عن التعليق على الحادث موضحا أن بيانا في هذا الشأن سيصدر الأحد.
وتم نشر الطائرة البولندية في رومانيا في 19 نيسان/أبريل، ومن المقرر أن تبقى هناك حتى 17 ايار/مايو ضمن مهمة لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" نظمتها رومانيا وتشمل أيضا إسبانيا والسويد.
روسيا تحمل الولايات المتحدة مسؤولية "أساسية" عن الهجوم على الكاتب بريليبين
حملت وزارة الخارجية الروسية السبت الولايات المتحدة المسؤولية عن انفجار سيارة تسبب بمقتل شخص وإصابة الكاتب القومي الروسي زاخار بريليبين المؤيد لغزو أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان "المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي وغيره لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل على عاتق رعاتها الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة".
وأضافت الوزارة أن "إحجام واشنطن عن الإدانة بعد هجوم إرهابي آخر (..) يتحدث عن نفسه"، مشيرة إلى أن "صمت المنظمات الدولية المعنية أمر غير مقبول".
ووصف البيان الهجوم على بريليبين بأنه يعكس "مقاربة (كييف) المنهجية في القضاء على المعارضين الايديولوجيين".
ووقع الانفجار الذي أسفر عن مقتل سائق الكاتب، في وقت تتعرض روسيا لعدد متزايد من الضربات بواسطة طائرات مسيرة وعمليات تخريب واعتداءات من غير أن تتضح الجهة المسؤولة عنها.
ويتهم الكرملين أوكرانيا بالوقوف خلف هذه العمليات، وهو ما تنفيه كييف في وقت تعد قواتها لهجوم واسع النطاق مع اقتراب الاحتفالات في روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو.
إجلاء روسيا سكان مناطق قريبة من محطة زابوريجيا النووية يقلق وكالة الطاقة الذرية
حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وضع بالغ الخطورة يحيط بأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، حيث أثار إجلاء روسيا للمدنيين الذين يعيشون بالقرب من زابوريجيا مخاوف من تصعيد النزاع في المنطقة.
وكانت الوكالة قد أعربت مرارا عن قلقها بشأن سلامة المحطة التي تحوي ستة مفاعلات منذ استيلاء روسيا عليها وذلك لوقوعها على خط المواجهة.
وأمرت روسيا الأسبوع الماضي الأسر التي تملك أطفالا أو مسنين بمغادرة بلدة إنيرهودار القريبة من المحطة مؤقتا، مبررة ذلك بالقصف المتزايد من الجانب الأوكراني.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت "الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا النووية أصبح غير قابل للتنبؤ بشكل متزايد وهذا يحتمل أن يكون خطيرا".
أضاف "أنا قلق إلى حد بعيد بشأن المخاطر الحقيقية على الأمن والسلامة النوويين في المحطة".
أوكرانيا تعلن مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بنيران روسية
قتل ستة أوكرانيين بنيران روسية السبت فيما كانوا يشاركون في عملية لنزع الألغام في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.
وقالت خدمة الإسعاف الطارىء في البلاد "قتل ستة من خبرائنا"، مضيفة أنهم كانوا "ضحية إطلاق نار فيما كانوا يقومون بعمليات لنزع الألغام في منطقة خيرسون".
السماح برفع الأعلام الأوكرانية في برلين في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية
ألغت محكمة ألمانية حظر شرطة برلين رفع الأعلام الأوكرانية على المعالم الأثرية السوفياتية الثلاثة في المدينة خلال الاحتفالات بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على النازية.
كانت الشرطة قد حظرت رفع العلمين الأوكراني والروسي خلال الاحتفالات التي تقام في 8 أيار/مايو في ذكرى استسلام ألمانيا النازية في عام 1945، وفي 9 أيار/مايو أيضاً، يوم انتهاء الحرب بالنسبة للاتحاد السوفياتي السابق، من أجل "المحافظة على احتفالات الذكرى واحترام هذه الآثار على الرغم من الحرب الحالية في أوكرانيا".
وأعلنت الشرطة في تغريدة أن منظمة أوكرانية استأنفت هذا القرار، والمحكمة التي نظرت في الدعوى "لم تلتزم تقييمنا للتهديد، وأجازت وجود أعلام أوكرانية بالإضافة إلى مسيرات وأغان عسكرية" حول هذه المواقع، مضيفة أنها لا تنوي استئناف القرار.
أما بالنسبة للأعلام الروسية، فقد أشارت الشرطة إلى أنه في الوقت الحالي لم يطعن أحد في قرار المحكمة بالحظر، وأنها لا تستطيع الجزم بما سيحدث في هذه الحالة.
روسيا تقول إنها أسقطت صاروخا بالستيا أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم (مسؤول)
اكد مسؤول روسي كبير السبت أنه تم إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في حدث نادر في وقت تقول القوات الاوكرانية إنها تستعد لشن هجوم وشيك.
وكتب سيرغي أكسيونوف رئيس القرم الذي عينته موسكو على تلغرام أن "الدفاعات الجوية أسقطت فوق جمهورية القرم صاروخا بالستيا أطلق من منظومة غروم-2 أوكرانية. لا أضرار ولا ضحايا".
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رئيس فاغنر يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت إلى قوات قديروف الشيشانية
أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية السبت أنه طلب الأذن من موسكو لتسليم مواقع مجموعته في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجا على نقص الذخيرة.
وقال يفغيني بريغوجين في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "اطلب منكم إصدار أمر قتالي قبل منتصف ليل العاشر من ايار/مايو، لنقل مواقع مجموعة فاغنر إلى وحدات كتيبة أخمات في باخموت ومحيطها".
لا خطة لإجلاء عاملين في محطة زابوريجيا النووية حاليا (إدارة الاحتلال الروسي)
أكدت الإدارة التابعة للاحتلال الروسي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا السبت أنه من غير المقرر حاليا إجلاء موظفين من الموقع بعد الإعلان عن إخلاء جزئي للمنطقة، في أوج تخوف من هجوم أوكراني.
وقال مدير الموقع الذي عيّنته السلطات الروسية يوري تشيرنيتشوك في بيان "حالياً لا ضرورة لإجلاء الموظفين من المحطة وسكان المدينة" في إشارة إلى مدينة إنرغودار حيث تقع المحطة. وأضاف "إبقوا هادئين".
وأكد أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق. كل المفاعلات (في المحطة) مغلقة".
وكان المسؤول المحلي عن منطقة زابوريجيا والمعيّن من روسيا يفغيني باليتسكي أعلن الجمعة عن إخلاء جزئي لـ18 بلدة تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا، ولا سيما في إنرغودار.
وأكد باليتسكي أن عمليات الإجلاء ستكون "موقتة" وتتعلق "بالأطفال مع ذويهم في الدرجة الأولى، إضافة الى المسنين والمعوقين ومرضى المستشفيات"، في مواجهة تكثيف القصف الأوكراني خلال الأيام الماضية، على حد اعتباره.
روسيا تفتح تحقيقا في "عمل إرهابي" بعد انفجار سيارة أصيب فيه كاتب موال للكرملين وتوقف مشتبها به
أعلنت السلطات الروسية السبت أنها فتحت تحقيقا في "عمل إرهابي" وأوقفت مشتبها به بعد انفجار السيارة الذي أصيب فيه الكاتب القومي زخار بريليبين المعروف بتأييده الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأعلنت لجنة التحقيق في بيان فتح هذا التحقيق موضحة أن سائق الكاتب قُتل في الهجوم. من جهتها، أشارت وزارة الداخلية إلى توقيف رجل "قد يكون على صلة بالانفجار" في منطقة نيجني نوفغورود حيث وقع الحادث.