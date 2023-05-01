شاهد: قتل 6 أشخاص.. السلطات الهندية تتمكن من الإمساك بفيل بري يعشق الأرز

بقلم: يورونيوز

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها المسؤولون أسر الفيل، الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 30 عامًا تقريبًا.

أفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولي الغابات في الهند قاموا بتهدئة ونقل فيل بري محب للأرز قتل 6 أشخاص على الأقل.

وهذا الفيل، الملقب بـ"أريكومبان" أو فيل الأرز، يمتلك تاريخًا حافلًا بإيذاء الإنسان، وتحديدًا بسبب اقتحامه المتاجر والتجمعات بحثًا عن الأرز في ولاية كيرالا الجنوبية.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن فريقًا من 150 حرسًا في الغابات أمسك بالفيل الذي قاوم خاطفيه حتى بعد إصابته بخمس طلقات مهدئة.

جرى الاستعانة بـ4 فيلة لنقل "أريكومبان" SHIYAMI/AFP or licensors

ومع ربط ساقيه وعينيه بقطعة قماش، تم سحبه باستخدام 4 فيلة مخصصة لهذا الغرض، وأدخل في شاحنة وزُوّد بطوق مخصص لتحديد مكانه، قبل أن يتم نقله إلى محمية للحياة البرية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها المسؤولون أسر الفيل، الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 30 عامًا تقريبًا.

إستراتيجية لإلقاء القبض على الفيل

وأصيب أريكومبان بطلقات مهدئة في عام 2017، لكنه تمكن من الفرار.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين أقاموا الشهر الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ولعه بالأرز والحبوب، متجرًا لجذب الفيل، لكن المحكمة أوقفت هذه الخطة.

ويلقي دعاة الحفاظ على البيئة باللوم على التوسع السريع للمستوطنات البشرية حول الغابات وممرات الحياة البرية الرئيسية في زيادة النزاعات بين الناس والحيوانات في أجزاء من الهند.

ووفقًا للحكومة، تعد الهند موطنًا لأكثر من 60% من الأفيال الآسيوية البرية.

ووفقًا لآخر تعداد عام 2017، كان عدد الأفيال في الهند يبلغ قرابة الـ30 ألف.