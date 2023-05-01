فيما تتغاضى إدارة بايدن عن دعوة نتنياهو..رئيس مجلس النواب الأمريكي يحل ضيفا على الكنيست

بقلم: يورونيوز

صورت الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة زيارة ماكارتي على أنها تعبير عن دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين، بينما تفيد الانتقادات إن التكريم الذي حظي به ماكارتي هو بمثابة صفعة للرئيس الديمقراطي جو بايدن

حظي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارتي بحفل استقبال رسمي في الكنيست الإسرائيلي، وهو يعتبر أسمى شخصية سياسية عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة تلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت يحيي فيه الإسرائيليون الذكرى 75 لقيام إسرائيل.

الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة صورت زيارة ماكارتي على أنها تعبير عن دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين، بينما تفيد الانتقادات إن التكريم الذي حظي به ماكارتي هو بمثابة صفعة للرئيس الديمقراطي جو بايدن، إذ أن ماكارتي يعد الشخصية الأمريكية الوحيدة على رأس مجلس النواب الذي يتوجه بخطاب أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي، بعد نيوت غينغريتش سنة 1998.

وكان بايدن أعرب عن قلقه علنا بشأن خطة نتنياهو الخاصة بالتعديل القضائي في إسرائيل والتي قسمت المجتمع الإسرائيلي، والتي بسببها إلى حد كبير امتنع الرئيس الأمريكي عن توجيه دعوة مألوفة لرئيس وزراء إسرائيلي (بنيامين نتنياهو) إلى البيت الأبيض، بعد انتخاب بايدن السنة الماضية.