شاهد: الأضرار التي خلفها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين

بقلم: يورونيوز

تجمّع مواطنون ومسلحو الفصائل الفلسطينية بالقرب من موقع غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وبدت آثار الهجمات واضحة، حيث تناثر الرصاص وزجاج السيارات المهشمة في كل مكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واعتقل 3 آخرون. وحاصرت الشرطة الإسرائيلية العديد من المنازل في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات في الأجواء. كما دفعت بتعزيزات كبيرة، حين اندلعت اشتباكات عنيفة بينها وبين الشباب الفلسطينيين.

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن "هناك 8 إصابات برصاص الاحتلال الحي بالأطراف، 6 منها نُقلت إلى مستشفى جنين الحكومي، وإصابتان إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، إحداهما بشظية في الصدر".

وأدت الغارات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية إلى اشتباكات مع الشباب أو المسلحين المحليين، حيث قُتل ما لا يقل عن 25 فلسطينياً في المدينة هذا العام ولم يسقط قتلى من الإسرائيليين.

وفي آخر مداهمة لمخيم جنين في 16 مارس الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص الحي 4 فلسطينيين، بينهم مراهق.