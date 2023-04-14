مقتل سائحة اسرائيلية وإصابة العشرات في انقلاب حافلة في كوريا الجنوبية

بقلم: يورونيوز

انقلبت حافلة تقل سياحا اسرائيليين في طريق ريفي في وسط كوريا الجنوبية، بحسب ما اعلنت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس الجمعة ما ادى إلى مقتل امرأة واصابة العشرات.

وقالت الشرطة إن الحافلة كانت تقل 33 سائحا إسرائيليا وفي طريقها من مدينة جيونجو السياحية جنوب شرق البلاد إلى تشونغجو وانقلبت عند منعطف حاد.

وأكدت شرطة تشونغجو أنه "يبدو أن السائق فقد السيطرة وصدم الأشجار المجاورة ما تسبب بانقلاب (الحافلة)".

ونقلت الخارجية الإسرائيلية عن مسؤولين جنوب كوريين قولهم إن امرأة قتلت وأصيب باقي الركاب إصابات متفاوتة بعضها خطرة.

واصيب السائق وهو كوري جنوبي والمرشد السياحي أيضا وتم نقلهما إلى المستشفى، بحسب السلطات المحلية.

وأكد المحققون أن اعمار السياح الإسرائيليين على متن الحافلة تتراوح بين الخمسينات والسبعينات، ووصلوا إلى البلاد في 6 من نيسان/ابريل.

وكان من المقرر أن يقوموا بزيارة حديقة وطنية شمال شرق البلاد ومغادرتها الإثنين.

واعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستقدم الدعم اللازم لجميع المصابين بعد طلب قدمته السفارة الإسرائيلية في سيول.