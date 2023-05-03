EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

رياضة

وفاة العداءة الأمريكية وبطلة العالم السابقة توري بوي عن 32 عاما

Access to the comments محادثة
العداءة توري بوي
العداءة توري بوي   -  Copyright  David J. Phillip/Copyright 2017 The AP..
بقلم:  يورونيوز

فازت العداءة توري بوي في أولمبياد ريو 2016 بذهبية سباق التتابع اربع مرات 100 م مع منتخب بلادها وفضية سباق 100 م وبرونزية سباق 200 م.

توفيت العداءة توري بوي، الحائزة على ثلاث ميداليات أولمبية بينها ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في ريو دي جانيرو 2016 وبطلة العالم في السباق ذاته وسباق 100 م في بطولة العالم 2017 في لندن، عن عمر يناهز 32 عامًا، وفقًا لشركتها الإدارية والاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكتبت شركة "أيكون مانجمنت" في موقعها الرسمي الأربعاء "نحن مدمَّرون بتقاسمنا معكم أخبارا محزنة جدا عن وفاة توري بوي".

وأضافت "لقد فقدنا زبونة، وصديقة عزيزة، وابنة وأختًا. كانت توري بطلة ... منارة ضوء كانت ساطعة جدا! قلبنا محطم حقًا وصلواتنا ترافق العائلة والأصدقاء".

وتحولت بوي التي ربّتها جدتها في ريف ميسيسيبي، من الوثب الطويل إلى سباقات السرعة في عام 2014 وكانت أسرع امرأة في العالم في سباق 100 م في العام ذاته.

وفازت بوي في أولمبياد ريو 2016 بذهبية سباق التتابع اربع مرات 100 م مع منتخب بلادها وفضية سباق 100 م وبرونزية سباق 200 م.

كما توجت بوي باللقب العالمي في سباق 100 م والتتابع 100 م في بطولة العالم في لندن عام 2017.

ونعى الاتحاد الدولي لألعاب القوى بوي في بيان على صفحته في "فيسبوك": "يشعر الاتحاد الدولي لألعاب بحزن عميق لوفاة توري بوي، بطلة العالم في سباق 100 م عام 2017 والحاصلة على العديد من الميداليات الأولمبية. تعازينا لعائلتها وأصدقائها".

ولا تزال بوي هي العداءة الأمريكية الوحيدة المتوجة بلقب أولمبي أو عالمي في سباق 100 م منذ كارميليتا جيتر في عام 2011 في مدينة دايغو الكورية الجنوبية.

وعادت بوي إلى مسابقات الوثب الطويل في عام 2019 وحلت رابعة في بطولة العالم في قطر في آخر منافسة كبرى لها.

لم تشارك في أولمبياد طوكيو، وكانت آخر مشاركة لها بشكل عام في حزيران/يونيو 2022 في سباق 200 م في فلوريدا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

مونديال يوجين: العداءة السعودية ياسمين الدباغ لنساء المملكة تحديدا.. أركضن وراء أحلامكن بلا خوف"

شاهد: مراسم جنازة العداءة الكينية المقتولة أغنيس تيروب

"غوغل" يساعد العداءة البيلاروسية تيمانوفسكايا في إفلاتها من الترحيل من طوكيو