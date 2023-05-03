اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

كانت الطائرات الإسرائيلية قد بدأت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء غارات جوية مكثفة على غزة، ردًا على سلسلة صواريخ أطلقت من القطاع، بعد وفاة الأسير خضر عدنان

كشف مصدران فلسطينيان بأنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أشعلت وفاة معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي أمس الثلاثاء تبادلًا لإطلاق النار عبر الحدود.

مصادر من الفصائل الفلسطينية ذكرت أن وقفًا "متبادلًا ومتزامنًا" لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة 3:30 فجرًا بالتوقيت المحلي، (00:30 بتوقيت غرينتش) بجهود وساطة من جانب مسؤولي مصر وقطر والأمم المتحدة.

لحظة إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل SAID KHATIB/AFP or licensors

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد بدأت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء غارات جوية مكثفة على غزة، ردًا على سلسلة صواريخ أطلقت من القطاع، بعد وفاة المعتقل خضر عدنان.

وأشارت كتائب القسام التابعة لحركة "حماس"، إلى أن "الدفاعات الجوية التابعة لنا تصدت للطيران الحربي المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض – جو".

كما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف القطاع.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات بلاده بدأت بشن سلسلة غارات على أهداف بقطاع غزة، ردًا على إطلاق الصواريخ اليوم الثلاثاء.

اتصالات مع مصر وقطر

من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر الأربعاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أجرى اتصالات مع مصر وقطر بهدف وقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إن "هنية يجري اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان على غزة".

وأضافت:" هنية يحمل الاحتلال مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم"، دون مزيد من التفاصيل.

اجتماع أمني

وقبل بدء الغارات الإسرائيلية، كانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد أفادت مساء الثلاثاء بأن إسرائيل تستعد لجولة تصعيد مع قطاع غزة "قد تستمر عدة أيام".

جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة، بعد انتهاء تقييم أمني عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، على وقع تصعيد جديد مع غزة.

وأضافت القناة أنه بعد انتهاء التقييم الأمني بات من شبه المرجح أن الجيش الإسرائيلي بصدد الرد على إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة في وقت سابق الثلاثاء.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي مطلع على تفاصيل ما دار خلال جلسة التقييم، أن "الرد الإسرائيلي يتوقع أن يكون في أسرع وقت ممكن، وأن جولة التصعيد الحالية قد تستمر لأيام وربما أكثر".

وذكرت القناة أن "الوسيط المصري (لم تسمه)، وعقب إطلاق 3 صواريخ صباح الثلاثاء، من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، اتصل بمسؤولين إسرائيليين في محاولة لاحتواء الحادث، لكن بعد تجدد الرشقات الصاروخية تراجعت تلك الاحتمالات".

وتحدثت القناة عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمالات إطلاق صواريخ من لبنان من قبل فصائل فلسطينية.