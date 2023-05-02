إطلاق صواريخ من غزة عقب الإعلان عن وفاة القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان

بقلم: يورونيوز

حسب مؤسسات فلسطينية، فإن 237 فلسطينيًا توفوا وهم رهن الاعتقال في السجون الاسرائيلية، لكن عدنان هو أول فلسطيني يتوفى نتيجة إضرابه عن الطعام وتجاهل مطالبه.

توفي فجر الثلاثاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يومًا، حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وعقب الإعلان عن وفاته أطلقت صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا "رشقة من الصواريخ تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صفارات الإنذار دوت في منطقة كيبوتس سعد" القريبة من حدود غزة.

رد حركة الجهاد

وحسب مؤسسات فلسطينية، فإن 237 فلسطينيًا توفوا وهم رهن الاعتقال في السجون الاسرائيلية، لكن عدنان هو أول فلسطيني يتوفى نتيجة إضرابه عن الطعام وتجاهل مطالبه.

وعدنان (45 عامًا) أسير لدى إسرائيل منذ أوائل شباط/ فبراي، وقد خاض إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري، وأعلن عن وفاته وهو في سجن الرملة.

وبثت حركة الجهاد الاسلامي خبر وفاة خضر عبر قناتها القدس. كما قالت الحركة في بيان: إن "القائد الشيخ خضر عدنان أبو عبد الرحمن الذي ارتقى في جريمة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، فالاحتلال الصهيوني الذي اعتقله وتنكر لمعاناته، ومارس بحقه أبشع الجرائم مستخدماً أدواته القذرة من محاكم زائفة وأجهزة أمن إرهابية ونيابة عسكرية مجرمة، سيدفع ثمن هذه الجريمة".

وأطلقت صفارات الانذار في المستوطنات المحاذية للقطاع غزة عقب الإعلان عن وفاة عدنان.