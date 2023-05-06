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كوريا الجنوبية

تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" خلال مهمة تدريب في جنوب سيول

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مقاتلة أمريكية من طراز F-16 في قاعدة جوانجو الجوية في كوريا الجنوبية.
مقاتلة أمريكية من طراز F-16 في قاعدة جوانجو الجوية في كوريا الجنوبية.   -  Copyright  AP/AP
بقلم:  يورونيوز

تحطّمت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 في منطقة زراعية في جنوب سيول خلال مهمة تدريبية السبت، على ما قال الجيش الأمريكي، لكن يبدو أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى.

وأضاف البيان أن "طائرة مقاتلة من طراز إف-16 فايتنغ فالكن تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09,45 صباحا" في مقاطعة غونجي.

وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية وهناك تحقيق جار.

وكتب كيم دونغ-يون، حاكم المقاطعة على تويتر إنه تم إرسال عناصر إطفاء إلى موقع الحادث وأُخمد الحريق.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو التسبب بأضرار إذ وقع في منطقة ريفية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله "لا منازل مدنية قرب موقع الحادث الذي لم يتسبب بأضرار (غير تحطم الطائرة)".

وواشنطن هي الحليف الأمني الرئيسي لسيول ولديها حوالى 28500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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