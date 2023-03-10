لمواجهة جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية: سنعزز الردع مع الولايات المتحدة

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الجمعة بتعزيز "الردع" في مواجهة كوريا الشمالية "من خلال تأسيس نظام للتخطيط والتنفيذ يتعلق بالسلاح النووي مع الولايات المتحدة".

وأضاف خلال حفل لخريجي الأكاديمية البحرية أن كوريا الجنوبية ستكثف التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

تهديدات متبادلة

والأربعاء، اتّهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بأنها تُفاقم "عمداً" التوتّرات، بمناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وفق ما نقلت عنها الوكالة المركزية الكورية الشمالية.

وجاء في بيان للخارجية الكورية الشمالية أنّه "على الرّغم من تحذيراتنا المتكرّرة، تتعمّد الولايات المتّحدة الاستمرار في مفاقمة الأوضاع"، مشدّدة على أنّ "المناورات الجوية المشتركة الأخيرة تظهر بوضوح أنّ الخطة الأمريكية لاستخدام أسلحة نووية ضدّ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتمّ الدفع بها قدماً على مستوى حرب فعلية".

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات عسكرية جوية فوق البحر الأصفر يوم الإثنين، باستخدام طائرة بـ52 الاستراتيجية القادرة على حملة قنابل نووية، ومقاتلات أف 15 وأف 16، التابعة لقوات كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية هددت في السابق باتخاذ خطوات غير مسبوقة إزاء مثل تلك المناورات.