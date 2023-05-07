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الضفة الغربية

شاهد: قداس في كنيسة اللقاء في بيت حنينا قبل أيام من حلول الذكرى الأولى على مقتل شيرين أبو عاقلة

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قداس تذكاري للراحلة شيرين أبو عاقلة
قداس تذكاري للراحلة شيرين أبو عاقلة   -  Copyright  AHMAD GHARABLI / AFP
بقلم:  يورونيوز

تعدّ أبو عاقلة من أشهر المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة حيث غطت الأحداث في الأراضي الفلسطينية لأكثر من ربع قرن أي منذ انتقالها للعمل بالقناة في العام 1997 من القرن الماضي.

حضر فلسطينيون قداسًا بكنيسة في القدس الشرقية نُظم خصيصا لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قبل أربعة أيام من حلول الذكرى الأولى لإغتيالها على يد الجيش الإسرائيلي. وعند مدخل كنيسة بيت حنينا وُضعت صورة مُحاطة بورود بيضاء للراحلة أبو عاقلة.

وتعدّ أبو عاقلة من أشهر المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة حيث غطت الأحداث في الأراضي الفلسطينية لأكثر من ربع قرن أي منذ انتقالها للعمل بالقناة في العام 1997 من القرن الماضي.

واغتيلت شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في صباح يوم الـ 11 مايو-أيار 2022 خلال تغطيتها للأحداث عند مدخل مخيم جنين بالضفة الغربية، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات الميدانية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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