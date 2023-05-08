تقرير: مستشارو بايدن يطلعون نتنياهو على محادثات سوليفان وولي العهد السعودي

بقلم: يورونيوز

بحسب تقرير نشره موقع إعلامي أمريكي مرموق، اعتبر سوليفان أن تحقيق اتفاق تطبيع كامل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

أطلع كبار مستشاري بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب تقرير نشره موقع أكسيوس والمحرر فيه باراك رافيد، اعتبر سوليفان أن تحقيق اتفاق تطبيع كامل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وطالما أن التطبيع كان أحد القضايا التي خطط سوليفان لمناقشتها مع محمد بن سلمان خلال تنقله للمملكة العربية السعودية، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

قال سوليفان خلال كلمة "كدليل على جديتي بشأن مدى تركيزنا على هذا ومدى جدية تعاملنا مع هذا الأمر، لن أقول أي شيء آخر لئلا أزعج الجهود التي نبذلها بشأن هذه المسألة"، وذلك أثناء مداخلة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الأسبوع الماضي.

وأكد البيت الأبيض أن سوليفان التقى بمحمد بن سلمان يوم الأحد حيث ناقشا التقدم المحرز في الجهود الدبلوماسية لتعزيز الهدنة في اليمن، إضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى.

وعقد سوليفان اجتماعاً مشتركاً مع محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال حيث ناقشوا "رؤيتهم المشتركة لمنطقة شرق أوسطية أكثر أمناً وازدهاراً ومترابطة مع الهند والعالم".

بحسب أكسيوس دائماً، من المتوقع أن يناقش سوليفان مع كبار المسؤولين السعوديين والإماراتيين والهنود مشروع بنية تحتية رئيسي مشترك لربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية التي سيتم ربطها أيضاً بالهند عبر موانئ الشحن بالمنطقة.

وكان إلى جانب سوليفان خلال جولته إلى المملكة العربية السعودية بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وعاموس هوشستين، كبير مستشاري الرئيس بايدن للطاقة والبنية التحتية، وتنقلا معه يوم الاثنين من جدة إلى القدس، حسبما أكده مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون.

أطلع ماكغورك وهوشستين نتنياهو ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وتساحي هانيغبيم، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي على المحادثات التي أجراها سوليفان مع بن سلمان.