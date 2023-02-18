بلومبرغ تكشف عن لقاءات سعودية إسرائيلية استخباراتية حول القلق من إيران.. فهل هو تحرك نحو التطبيع؟

أفاد تقرير لشبكة بلومبرغ الإخبارية أن المملكة العربية السعودية وإسرائيل بصدد عقد محادثات، لتطوير علاقات عسكرية واستخباراتية أكثر تقاربا بينهما، على خلفية ما تثيره إيران وفي دول أخرى من قلق وتوتر بحسب الشبكة الأمريكية.

وتحدث التقرير عن تطوير تلك العلاقة وعن أشخاص مألوفين مع تلك المناقشات. وتدعم الولايات المتحدة تلك المناقشات بحسب بلومبرغ، التي أشار تقريرها إلى أن واشنطن تدعم "مزيدا من الاندماج" في المنطقة. ويتوقع أن تتواصل المحادثات بين الجانبين السعودي والإسرائيلي في براغ عاصمة جمهورية التشيك، بعيد مؤتمر الأمن الذي بدأ أشغاله أمس الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية ويحضره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمل في أن تكون العربية السعودية البلد العربي التالي الذي يوقع اتفاقات أبراهام على غرار الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وكانت هناك تقارير أيضا تعود لشهر كانون الأول ديمسبر الماضي أثارت رغبة المملكة فيما يبدو لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

كذلك أفادت تقارير بداية هذا الشهر أن تل أبيب أرادت انتداب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل للعب في صفوف نادي النصر السعودي، بهدف أن يكون له دور في عملية التطبيع.