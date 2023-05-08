السودان: بعد مفاوضات جدّة.. الخرطوم تستفيق على سريان الهدنة ولا صوت للرصاص

بقلم: يورونيوز

صحت الخرطوم أخيرًا على صباح هادئ، بعد سريان الهدنة يوم الأثنين، إثر محادثات نهاية الأسبوع التي أقيمت في جدة، بين الجيش بقياد الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو.

بعد أيام من الاشتباكات العنيفة، صحت الخرطوم أخيرًا على صباح هادئ، بعد سريان الهدنة يوم الأثنين، إثر محادثات نهاية الأسبوع التي أقيمت في جدة، بين الجيش بقياد الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو.

أقيمت المفاوضات بعد وساطة أمريكية سعودية، التقى بسببها الطرفان في المملكة العربية السعودية.

وهي المفاوضات الأولى من نوعها منذ الصراع الذي بدأ في 15 أبريل/نيسان، وأدى إلى مقتل وجرح المئات بينهم العشرات من الأطفال.

المبادرة الدبلوماسية التي اقترحتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هدفها وقف القتال في البلد الذي مزقته الحرب وشردت عشرات الآلاف من من المواطنين إلى دول الجوار في موجة لجوء لم يشهدها البلد مطلقًا.