مقتل 13 فلسطينيا بينهم 3 من قادة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية بمشاركة 40 طائرة ومروحية ومسيرة

بقلم: يورونيوز

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت للصحافيين إن الجيش "حقق ما كنا نرغب بتحقيقه" في الضربات التي شاركت فيها 40 طائرة، على حد قوله.

قتل 12 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الاسلامي فجر الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية واسرائيلية.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس تلقته وكالة فرانس "ارتقى 12 شهيدا وأصيب 20 مواطنا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة". لكن العدد ارتفع إلى 13 بعد ساعات من بيان وزارة الصحة.

وأضاف البيان أن عددا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرا إلى أن "طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال".

وشاهد مراسل فرانس برس في غزة النيران تندلع في سطح مبنى مباشرة بعد الضربات فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء الضحايا.