مقتل 13 فلسطينيا بينهم 3 من قادة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية بمشاركة 40 طائرة ومروحية ومسيرة

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت للصحافيين إن الجيش "حقق ما كنا نرغب بتحقيقه" في الضربات التي شاركت فيها 40 طائرة، على حد قوله.
قتل 12 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الاسلامي فجر الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية واسرائيلية.
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس تلقته وكالة فرانس "ارتقى 12 شهيدا وأصيب 20 مواطنا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة". لكن العدد ارتفع إلى 13 بعد ساعات من بيان وزارة الصحة.
وأضاف البيان أن عددا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرا إلى أن "طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال".
وشاهد مراسل فرانس برس في غزة النيران تندلع في سطح مبنى مباشرة بعد الضربات فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء الضحايا.
البهتاني هو واحد من ثلاثة مسؤولين كبار في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الذين تم استهدافهم في الغارة الإسرائيلية فجر الثلاثاء
شاهد: وصول جثث ضحايا القصف الإسرائيلي إلى مستشفى الشفاء في غزةeuronewsوصلت جثث ضحايا القصف الإسرائيلي إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة فجر الثلاثاء، بعد سلسلة من غارات إسرائليلية أودت بحياة 12 فلسطينيا على الأقل، كان بينهم ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، أبرزهم جهاد غنام.
"حالات موت مأساوية"
أكد الجيش الاسرائيلي في بيان تنفيذ مقاتلاته الحربية الغارات الجوية على القطاع واستهداف القادة الثلاثة في حركة الجهاد التي تعتبرها الدولة العبرية بأنها "إرهابية".
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت للصحافيين إن الجيش "حقق ما كنا نرغب بتحقيقه" في الضربات التي شاركت فيها 40 طائرة، على حد قوله.
وفي ردّه على أسئلة الصحافيين بشأن سقوط أطفال ضمن الضحايا، قال هيشت "إذا كانت هناك بعض حالات الموت المأساوية، فسننظر في الأمر".
وأفاد مصدر أمني فلسطيني أن المقاتلات الحربية الاسرائيلية شنت عدة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة، من بينها منازل لقياديين في حركة الجهاد الإسلامي.
كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس في مناطق مختلفة في قطاع غزة.
وتواصلت الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية التي بدأت بعض وقت قصير من الساعة الثانية فجرا (23,00 ت غ) على مدى نحو ساعتين.
المبعوث الأممي يدين سقوط مدنيين ويدعو إلى ضبط النفس
إدانت الأمم المتحدة مقتل مدنيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند تغريدة على تويتر أدان فيها القتل "غير المقبول" للمدنيين في الغارة الإسرائيلية.
كما حث وينيسلاند على ضبط النفس.
وكتب ويسلاند "بالإضافة إلى استهداف القادة الثلاثة في الجهاد الإسلامي، فإن الغارت قتلت أيضًا طبيبًا وخمس نساء وأربعة أطفال."
نتنياهو ألمح لمسؤولين أمريكيين عن "عملية غزة"
نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأثنين، بالتلميح لوفد أمريكي عن نيته شن عملية في قطاع غزة.
وقال التقرير إن نتنياهو لم يثر موضوع توقيت الضربات، أثناء الحديث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك والأمريكي آموس هوكشتاين، لكنه تحدث بشكل عام عن عملية عسكرية مستقبلية في غزة.
مقتل مواطن روسي في الغارة الإسرائيلية
قال الوفد الدبلوماسي الروسي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن أحد القتلى في الضربات الإسرائيلية صباح اليوم هو روسي الجنسية.
قتل الرجل الذي يدعى جمال خسوان مع زوجته وابنه، حيث كان يعيش في الطابق السفلي من البناية التي تم قصفها.
وخسوان هو طبيب أسنان يعيش في قطاع غزة.
إدانة مصرية
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً فى قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة"
كما جاء في البيان إدانة "اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس."
وأكد البيان "على رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة."
رد فلسطيني موحد
أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن "قرار الرد الفلسطيني على الجريمة الإسرائيلية قد اتخذ."
وقال شهاب في تصريحات صحفية "إن الزمان والمكان ستحدده المقاومة لكن المهم أن القرار قد اتخذ."