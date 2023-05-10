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الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا يظهر عملية اقتحام جنوده بلدة قباطية الفلسطينية

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عنصر في الجيش الإسرائيلي
عنصر في الجيش الإسرائيلي   -  Copyright  Majdi Mohammed/Copyright 2022 The AP
بقلم:  يورونيوز

الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا يظهر عملية اقتحام جنوده بلدة قباطية الفلسطينية

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهرعملية اقتحام قواته لبلدة قباطية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة التي أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين. 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين" في شمال الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه "خلال عملية اعتقال في قرية قباطية قرب جنين أطلق مخربان فلسطينيان النار من داخل سيارة نحو قوات جيش الدفاع".

وأضاف أن الجنود الاسرائيليين "ردوا بإطلاق النار نحو المخربين وقتلتهما"، مشيرا إلى أنه "بعد تمشيط سيارة المخربين تم العثور على سلاح من نوع +أم16+ ومسدس".

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