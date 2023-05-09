مسيرة زاخرة لميسي تخللها موسمان للنسيان مع سان جرمان

بقلم: يورونيوز

عبقري كرة القدم، توّج مسيرته الزاخرة بلقب بطولة العالم وضعه بين مصاف العظماء، لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي اخفق في وضع باريس سان جرمان الفرنسي على خريطة المتوجين القاريين، قبل الانطلاق في رحلة جديدة مفاجئة إلى المملكة العربية السعودية.

يبقى ميسي رجل النادي الواحد: برشلونة. أحرز مع النادي الكاتالوني أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وعشرة في الدوري الإسباني. وصل إلى باريس صيف 2021 بعمر الرابعة والثلاثين، لكن النجم الخارق يرحل من الباب الضيّق على وقع صافرات جماهير النادي المملوك قطرياً، دون أن يمنحه شرف احراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

صحيح ان صاحب سبع كرات ذهبية (رقم قياسي) قد يترك العاصمة الفرنسية مع لقبين في الدوري (ليغ 1)، لكن علاقته مع الجماهير الباريسية لم تصل إلى خواتيمها السعيدة، علماً أن عقده ينتهي في حزيران/يونيو وقد جذبه عقد "استثنائي" من السعودية، حسب ما كشف مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس.

عندما سيعلن ابن مدينة روساريو اعتزاله، لن يكون موسما سان جرمان نقطة مضيئة في سيرته الذاتية. لكنه وصل الى المجد العالمي في مونديال قطر 2022، عندما كان يحمل ألوان النادي الباريسي، بقيادته الأرجنتين، وبمشاركته المونديالية الخامسة والأخيرة، إلى لقبها العالمي الثالث ضد فرنسا وزميله كيليان مبابي بركلات الترجيح.

رغم الإمكانات الهائلة المتوافرة لسان جرمان، لم يثمر الثلاثي الرهيب المؤلف من ميسي ومبابي والبرازيلي نيمار، في تجنيب فريق العاصمة من اقصائين مخيبين في ثمن نهائي دوري الأبطال.

مع العظماء

لكن اللقب العالمي في قطر وضعه في منزلة مختلفة، إلى جانب الراحلين البرازيلي بيليه ومواطنه دييغو مارادونا.

عام 2010، توقّع الأرجنتيني الراحل الذي قاد بلاده للقب مونديال 1986 "الآن، بت أعلم من اللاعب الذي سيخلفني في كرة القدم، واسمه ليونيل ميسي".

بعد اللقب المونديالي، قال ميسي "أردت ختام مسيرتي" بهذا التتويج.

رسالة سبقت نصف موسمه الثاني مع سان جرمان، حيث بدا شبحاً لوهجه المعتاد.

وهج خيّم على الملاعب الأوروبية، وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو الوحيد القريب منه، وقد يلتقي اللاعبان الموسم المقبل في الدوري السعودي حيث يحترف رونالدو مع النصر منذ كانون الثاني/يناير الماضي بصفقة استثنائية أيضاً.

صحيح ان رونالدو (38 عاماً) أحرز جائزة افضل لاعب خمس مرات، لكن البرتغالي لم يتوّج بلقب المونديال، وقال عن غريمه "لاعب رائع، ساحر، قوي".

حقق ميسي ألقاباً أكثر من بيليه (لم يحترف في أوروبا) ومارادونا. سبع كرات ذهبية، أربعة في دوري أبطال أوروبا، مجموعة طويلة من الالقاب الأخرى مع برشلونة ثم سان جرمان، وكوبا أميركا أيضاً مع منتخب بلاده الصيف الماضي في أوّل تتويج قاري لـ "راقصي التانغو" منذ عام 1993.

تخطى "البعوضة" أزمة خسارة نهائي مونديال 2014 في الوقت الممدّد أمام ألمانيا، وخيبة السقوط في نهائي كوبا أميركا ثلاث مرات، ما دفعه عام 2016 إلى اعتزال عاد عنه.

ابتسمت له ركلات الترجيح في استاد لوسيل في كانون الأول/ديسمبر، مانحاً البلاد المجنونة بالمستديرة لقباً انتظرته 36 عاماً بعد لوحة مارادونا الرائعة في المكسيك.

فطرة ومهارة

وُلد ميسي بعدها بعام في روساريو شمال البلاد. عندما اكتشف العالم هذا الطفل الصغير صاحب الشعر الطويل، أذهل الجماهير بقدمه اليسرى الفتاكة.

ترك الأرجنتين بعمر الثالثة عشرة للانضمام إلى برشلونة الذي تكفّل بمعالجته من نقص في هورمونات النمو.

طرق باب الفريق الأول في بلاوغرانا عام 2004، قبل أن يتركه في 2021، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجاً وتهديفاً في تاريخ النادي. في العام 2012، سجّل اللاعب الموهوب 91 هدفاً!

لاعب استثنائي طوّر موهبة فطرية صنعت الفارق: سرعة، رؤية، مراوغات هائلة ونجاعة لا مثيل لها.

قال عنه مدربه وملهمه السابق في برشلونة بيب غوارديولا "لا يمكن لأي نظام دفاعي ايقافه، أي مدرب. هو قوي جداً".

رغم كل شيء، لن يحظى ميسي بهالة "الفتى الذهبي" مارادونا. لكن ربما لا يبحث عنها اللاعب المتحفظ الذي واجه في إسبانيا مشكلات مع السلطات الضريبية في 2017.

تصريحاته نادرة وغير نارية. وشومه العديدة تبقى العلامات الوحيدة اللافتة لرب عائلة متزوّج من صديقة الطفولة أنتونيلا وله منها ثلاثة أولاد: تياغو، ماتيو وسيرو.