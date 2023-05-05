هكذا علق مدرب سان جرمان على قرار إيقاف ميسي على خلفية سفره إلى السعودية والبرغوث يعتذر

بقلم: يورونيوز

قبل عدة أيام، أوقف حامل لقب الدوري بطل العالم الأرجنتيني بعد سفره إلى السعودية دون موافقة إدارته. ولم تتضح بعد مدة إيقاف ميسي. فماذا قال غالتييه، مدرب الفريق، عن هذه الخطوة؟

قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستغرام الجمعة.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الاسبانية "كنت صدقا أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة".

وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية حيث يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به "قمت بتنظيم السفر ولم اتمكن من الغائه بعد أن الغيته سابقا. أنا اعتذر من زملائي وانتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".

ماذا قال المدرب؟

فضّل مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه الاقتضاب، في أول تعليق له على قضية إيقاف نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.

اختار المدرب كلماته بعناية في مؤتمر صحافي الجمعة، قبل يومين من الحلول على تروا في الدوري المحلي "أُبلغت مطلع الأسبوع من قبل إدارتي بقرارها إيقاف ليو (ميسي). بعد إبلاغي بالقرار، اتخذت قرار عدم التعليق. أنا موظّف بالنادي، لقد اتُّخذ قرار، لن أعلّق عليه".

وأوقف حامل لقب الدوري بطل العالم الأرجنتيني الثلاثاء لعدة أيام بعد سفره إلى السعودية، دون موافقة إدارته.

وبينما أشارت وسائل إعلام عدة إلى إيقافه لمدة أسبوعين، لم تؤكد مصادر النادي أمام وكالة أنباء فرانس برس المدة، قائلة إن الأرجنتيني سيتغيب "أياماً عدة".

هل سيلعب ميسي مجددا مع سان جرمان؟

وغاب ميسي عن التدريبات غداة الخسارة أمام لوريان 1-3 الأحد في الدوري المحلي. وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات في المملكة العربية السعودية في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد حيث يروج له بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ويأتي هذا الإجراء التأديبي في لحظة حاسمة لمستقبل ميسي في باريس سان جرمان، حيث إنه في نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي AP Photo

وسجل النجم البالغ من العمر 35 عامًا 15 هدفًا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جرمان، بعد مشوار زاخر مع برشلونة الإسباني.

وعما إذا كان ميسي سيلعب مجدداً مع سان جرمان، قال غالتييه "سنرى في اللحظة التي يعود فيها ليو، سنرى ماذا سيحصل. طبعاً ستحصل محادثات مع الجميع في النادي، لكن أيضاً مع ليو المعني الأوّل".

"قرار جائر"

في الأرجنتين، وصفت الصحف المحلية القرار بالجائر، فكتبت "أوليه": "قاسية جداً (...) لأنه الأفضل في العالم، كان سلوكه مثالياً طوال مسيرته".

وفي فرنسا، انتقد المدرب أنتوان كومبواريه هذا التصرف، معتبراً أنه "لا نمّس بميسي، مهما فعل".

وعبّرت مجموعات من جماهير النادي عن امتعاضها من النتائج واللاعبين والإدارة الأربعاء، أمام مقر سان جرمان ومنزل المهاجم البرازيلي نيمار المصاب راهناً.