ترشيح المفوضة الأوروبية ماريا غابرييل لترؤس الحكومة في بلغاريا

بقلم: يورونيوز

بعد أكثر من شهر من الانتخابات، الخامسة منذ عام 2020 في أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، يسعى بوريسوف إلى تشكيل حكومة، في مهمة يتوقع خبراء أن تكون معقدة.

رُشحت المفوضة الأوروبية للابتكار والثقافة ماريا غابرييل الأربعاء لتولي رئاسة الحكومة في بلغاريا التي تواجه مأزقا سياسيا منذ عامين.

أعلن رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، زعيم الحزب المحافظ "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" الفائز بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع نيسان/أبريل، أن غابرييل (43 عاماً) "ستكون مرشحتنا لمنصب رئيس الوزراء".

وغابرييل عضو في المفوضية منذ عام 2017 وكانت نائبة في البرلمان الأوروبي.

بعد أكثر من شهر من الانتخابات، الخامسة منذ عام 2020 في أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، يسعى بوريسوف إلى تشكيل حكومة، في مهمة يتوقع خبراء أن تكون معقدة.

على الرغم من المناقشات المكثفة، فشل في التوصل إلى اتفاق مع القائمة الليبرالية بزعامة كيريل بيتكوف والتي حلت في المرتبة الثانية في الاقتراع. ويتعين عليه الآن التحالف مع أحزاب أصغر ولكن مع مصالح متباينة للغاية.

عاد بويكو بوريسوف الذي سقط في ربيع عام 2020 بعد عقد من الحكم الملطخ بقضايا الفساد إلى الواجهة، واعدًا بتجنب اقتراع سادس "بأي ثمن".

وقال "نحن مصممون على إخراج بلغاريا من حالة الركود"، مشددًا على الصورة التوافقية للمفوضة وداعيا جميع القوى السياسية للمشاركة.

وسيكلف الرئيس رومين راديف الاثنين ماريا غابرييل تشكيل الحكومة. وفي حال الفشل، سيكون من الممكن إجراء محاولتين إضافيتين قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.

اضطرت بلغاريا التي أضعفها الاضطراب السياسي والبالغ عدد سكانها 6,5 ملايين نسمة، إلى التخلي عن الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2024.

ولم تتمكن من إقرار ميزانية كما تأخرت في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على التمويل الأوروبي الكامل لخطة التعافي بعد كوفيد.