الغارات الإسرائيلية تودي بـ25 فلسطينيا منذ الثلاثاء بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي

مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية جنوب غزة
قُتِل ثلاثة فلسطينيّين فجر الخميس بينهم قيادي في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوّية إسرائيليّة جنوب قطاع غزّة، حسب مصادر فلسطينيّة وإسرائيليّة.
وقالت سرايا القدس في بيان إنّها "تنعي شهيدها القائد علي غالي عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخيّة في سرايا القدس الذي ارتقى في عمليّة اغتيال صهيونيّة غادرة فجر اليوم برفقة عدد من الشهداء الأبرار".
وأكّد مصدر طبّي في غزّة مقتل غالي واثنين آخرين في غارة استهدفت شقّة سكنيّة في مدينة خانيونس وأسفرت عن إصابة آخرين.
"ثأر الأحرار"
في بيان، أطلقت الغرفة المشتركة لفصائل "المقاومة" الفلسطينية على العملية اسم "ثأر الأحرار"، مؤكدة أنها "رد على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس" الثلاثاء.
من جانبه، قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس المسيطرة على القطاع إن الضربات "جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني".
وأشار طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى وجود اتصالات من أجل التهدئة.
بيان الجيش الإسرائيلي
أكّد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف غالي في "عمليّة مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك".
وقال "شكّل علي غالي شخصيّة بارزة في التنظيم، وكان مسؤولا عن إدارة الوحدة الصاروخيّة، ولعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ عمليّات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك الرشقات الصاروخيّة الأخيرة".
*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية🇵🇸*— وزارة الصحة - فلسطين (@MOH_PR) May 10, 2023
*🎥هكذا بدا مشهد عمل الطواقم الطبية في قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي خلال اليوم الثاني من العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة*
*للمتابعة👈*https://t.co/bd0TeCwSmB
*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية🇵🇸*— وزارة الصحة - فلسطين (@MOH_PR) May 10, 2023
*📑احصائية تراكمية تفصيلية للشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة* pic.twitter.com/09AY9zdB8z
جهود مصرية تساهم في وقف إطلاق النار في غزة
نجحت جهود مصر في وقف النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسب ما أكدته وسائل إعلام مصرية.
وأجرت مصر مفاوضات مع الفصائل الفلسطينية والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في غزة، عقب التصعيد الذي حصل عقب اغتيال قياديين في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع يوم الثلاثاء ما استدعى رد الفصائل الفلسطينية.
*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية🇵🇸*— وزارة الصحة - فلسطين (@MOH_PR) May 10, 2023
الأربعاء 10/5/2023
الساعة 6:00 مساء
*( محدث )احصائية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة*
*🚨 21 شهيداً ، 64 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء* pic.twitter.com/jRMLsItj9E
توتر في الضفة الغربية
يأتي تجدد القصف بعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين اتهمهما بإطلاق النار على جنوده في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة "استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين"، مشيرة إلى إصابة "حرجة جدا" لفتى في السابعة عشرة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.
تصعيد
في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وصل جثمان الطفلة ليان مدوخ (10 سنوات).
ووضع جثمانها الذي لف بغطاء أبيض تلطخ بالدماء على حمّالة وتجمع حوله مواطنون كان أحدهم يبكي بحرقة.
من جانبها، نعت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" الجناح العسكري لتنظيم الجبهة الشعبية الفلسطينية أربعة من نشطائها.
وذكرت الكتائب أسماء الأربعة وهم محمد أبو طعيمة وعلاء أبو طعيمة وأيمن صيدم وسمير عبد العزيز.
وفي قطاع غزة، أغلقت المحال التجارية أبوابها وبدت الشوارع شبه خالية.
وقال منذر عبدالله "نحن قلقون ونعيش في توتر"، مضيفا "ما حصل بالأمس مباغت ... مجزرة غير متوقعة".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة مساء الثلاثاء "هذا المساء، أقول لأعدائنا: أي تصعيد من جانبكم سيتم الرد عليه بشكل مدمر من جانبنا".
وأضاف أن المسؤولين الأمنيين يستعدون "لأي سيناريو تصعيدي على أكثر من جبهة".
جهود الطواقم الطبية في قسم الحضانة بمستشفى النصر للأطفال في تقديم الرعاية الطبية مع تواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الثاني pic.twitter.com/hxInxBFA2s— وزارة الصحة - فلسطين (@MOH_PR) May 10, 2023
وفي مدينة عسقلان قال الاسرائيلي شاحر بطبل (25 عاما) "لقد مر يومان على نجاحهم (الفصائل الفلسطينية) في تعطيل روتين حياتنا وسلامتنا".
وأضاف "لدي مشاعر مختلطة ... نواجه كثيرا من التصعيد الذي يجعل حياتنا متوترة ويزيد من ذلك عندما تطلق الصواريخ نحونا".
هدأت الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة بعدما شهدت الأسبوع الماضي قصفا متبادلا أوقع قتيلا وخمسة جرحى في الجانب الفلسطيني وثلاثة جرحى في الجانب الإسرائيلي. وجاء بعد وفاة القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان (45 عاماً) في سجن إسرائيلي نتيجة إضراب عن الطعام استمر نحو ثلاثة أشهر.
في آب/أغسطس 2022، أدت اشتباكات مسلحة استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل والجهاد الإسلامي إلى مقتل 49 فلسطينياً، بينهم 12 من أعضاء الجهاد، وفقا للحركة، وما لا يقلّ عن 19 طفلا، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير، قُتل أكثر من 125 فلسطينيا و19 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.
دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب
دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الأربعاء، بحسب مراسل لفرانس برس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إنه تم إطلاق أكثر من 60 صاروخا في غضون 45 دقيقة من قطاع غزة بعد غارات جوية إسرائيلية جديدة على القطاع استهدفت حركة الجهاد الإسلامي.