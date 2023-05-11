الغارات الإسرائيلية تودي بـ25 فلسطينيا منذ الثلاثاء بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي

بقلم: يورونيوز

مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية جنوب غزة

قُتِل ثلاثة فلسطينيّين فجر الخميس بينهم قيادي في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوّية إسرائيليّة جنوب قطاع غزّة، حسب مصادر فلسطينيّة وإسرائيليّة.

وقالت سرايا القدس في بيان إنّها "تنعي شهيدها القائد علي غالي عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخيّة في سرايا القدس الذي ارتقى في عمليّة اغتيال صهيونيّة غادرة فجر اليوم برفقة عدد من الشهداء الأبرار".

وأكّد مصدر طبّي في غزّة مقتل غالي واثنين آخرين في غارة استهدفت شقّة سكنيّة في مدينة خانيونس وأسفرت عن إصابة آخرين.