الحرب في أوكرانيا: ترامب يرفض وصف بوتين بمجرم حرب وكييف تشن هجمات مضادة في باخموت

شدّد ترامب على أنّه يُمكنه وقف الحرب التي بدأت في شباط/فبراير العام الماضي من خلال التفاوض مباشرةً مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
أكد مسؤول عسكري أوكراني كبير الأربعاء أنّ قوات كييف شنّت هجمات مضادة في باخموت، مركز القتال في شرق البلاد، أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض الأماكن.
وتعدّ معركة باخموت، المدينة المدمّرة والتي تسيطر القوات الروسية على حوالى 95 في المئة منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية الغزو الروسي في العام 2022.
وفي حين سيطرت القوات الروسية، وخصوصاً مقاتلي مجموعة "فاغنر" المسلّحة، على أراضٍ بشكل تدريجي وبطيء في باخموت في الأشهر الأخيرة، إلّا انّ المقاومة الأوكرانية لا تزال شرسة في غرب المدينة.
وقال قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر "تلغرام"، "نشنّ هجمات مضادة فعّالة. في بعض مناطق الجبهة، لم يتمكّن العدو من مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين وانسحب لمسافة تصل إلى كيلومترين".
وأشار إلى أنّ مقاتلي "فاغنر" هناك استُبدلوا في بعض الأماكن بوحدات من الجيش النظامي الروسي، وهي أقل استعداداً.
ترامب يرفض الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
رفض الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب.
وقال ترامب عبر قناة سي ان ان، أمام جمهور مباشر في ولاية نيوهامشر، "لا أفكّر من منظور الفوز والخسارة. أفكّر من منظور تسوية الأمر".
وأضاف ترامب المعارض للسياسة الجمهوريّة الداعمة لكييف "أريد أن يتوقّف...الموت. إنّهم يموتون. الروس والأوكرانيّون. أريدهم ألّا يموتوا. وسأفعل ذلك".
وتابع الرئيس السابق "سأفعل ذلك في غضون 24 ساعة. سأفعلهُ. أنت بحاجة إلى قوة الرئاسة لفعل ذلك".
وشدّد ترامب على أنّه يُمكنه وقف الحرب التي بدأت في شباط/فبراير العام الماضي من خلال التفاوض مباشرةً مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال "سألتقي بوتين. سألتقي زيلينسكي. كلاهما لديه نقاط ضعف وكلاهما يتمتّع بنقاط قوّة. وفي غضون 24 ساعة، ستتمّ تسوية تلك الحرب. وستنتهي".
ورفض ترامب الإفصاح عمّا إذا كان يعتقد أنّ بوتين مجرم حرب بسبب فظائع مزعومة ارتُكِبت في أوكرانيا.
وصرّح "إذا ما قيل إنّه مجرم حرب، فسيكون صعبا جدا التوصّل إلى اتّفاق لوقف هذا الشيء".
وتابع "إذا ما صُنِّف مجرم حرب، فسيُمسِكه الناس ويُعدِمونه، وسيُقاتِل بقوة أكبر مما يقاتل في ظل الظروف الأخرى. هذا شيء يجب أن يُناقش في وقت لاحق".
كذلك، قال ترامب إنّه يعتقد أنّ "بوتين ارتكب خطأ" بغزو أوكرانيا. وأوضح أنّ "خطأه هو الدخول (إلى أوكرانيا). لم يكن ليذهب إلى هناك لو كنتُ أنا رئيسًا".
أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع
يطغى دعم أوكرانيا على جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع الذين يجتمعون الخميس في اليابان، لكن هناك مجموعة مواضيع أخرى تنتظرهم أيضا بينها التضخم الذي لا يزال مرتفعا فضلا عن الاضطرابات في القطاع المصرفي.
ويجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فضلا عن المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على مدار ثلاثة أيام من المناقشات في نيغاتا (وسط اليابان)، في خطوة كبيرة هي الأخيرة قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما (غرب) نهاية الأسبوع المقبل.
وتحضر الاجتماعات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رغم الوضع الصعب في واشنطن حيث لا تزال المفاوضات بشأن الدين العام الأميركي في طريق مسدود ما يهدد الولايات المتحدة بالتخلف عن السداد في أوائل حزيران/يونيو.
باريس: للصين دور مهم يمكن أن تؤديه "من أجل السلام" في العالم
اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء الأربعاء أن للصين دورا مهما يمكن أن تؤديه "من أجل السلام والاستقرار في العالم"، وذلك لدى استقبالها نظيرها الصيني في باريس.
وفي مستهل اجتماعها مع نظيرها الصيني كين غانغ، قالت كولونا "ندرك أهمية دور الصين على الساحة العالمية وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه من أجل السلام والاستقرار في العالم".
وجدّدت خلال الاجتماع الذي تليه مأدبة عشاء في الوزارة التشديد على وجوب سعي بكين إلى "إقناع روسيا بالعودة إلى الاحترام الكامل لميثاق" الأمم المتحدة.
واشنطن تحوّل 5,4 ملايين دولار صادرتها من متموّل روسي نافذ إلى صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا
حوّلت الولايات المتحدة للمرة الأولى ملايين الدولارات التي صادرتها من متموّل روسي نافذ إلى صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما أعلنت الأربعاء وزارة العدل الأميركية.
وجاء في بيان لوزير العدل ميريك غارلاند أن نحو 5,4 ملايين دولار من أموال رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف صودرت وسلمت لوزارة الخارجية لكي تستخدم في "إصلاح الأضرار التي أحدثتها الحرب الروسية الجائرة".
ومالوفييف رجل أعمال جمع ثروته في القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والإعلام، وقد وجّه إليه الاتهام في نيسان/أبريل 2022 بخرق العقوبات المفروضة على خلفية الحرب الانفصالية التي دعمتها روسيا في منطقة دونباس في أوكرانيا في العام 2014 وضمها شبه جزيرة القرم.
انتقادات للمستشار الألماني الأسبق شرودر لمشاركته في حفل في السفارة الروسية
واجه المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر الأربعاء انتقادات لمشاركته في حفل أقيم في السفارة الروسية وحضره كذلك ممثلون لليمين المتطرف.
وشارك شرودر (79 عاما) مساء الثلاثاء مع زوجته في حفل استقبال أقيم في برلين في مقر البعثة الدبلوماسية الروسية بمناسبة ذكرى انتصار الجيش الأحمر على ألمانيا النازية.
وظهر المستشار الأسبق الذي تؤخذ عليه بالأساس علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في صورة نشرتها صحيفة بيلد الشعبية وهو يبتسم.
كندا ولاتفيا ستجريان دورات تدريبية لعسكريين أوكرانيين
ستجري كندا ولاتفيا دورات تدريبية مشتركة على القيادة القتالية لعسكريين أوكرانيين اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الأربعاء وزيرتا الدفاع في البلدين.
والدورات التدريبية التي ستجرى في لاتفيا ستعتمد على الانتشار العسكري الكندي وعملياته التدريبية في بريطانيا وأوروبا من أجل تعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي ودعم أوكرانيا.
وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في تصريح للصحافيين في أوتاوا خلال زيارة تجريها نظيرتها اللاتفية إينارا مورنيس "يمكنني اليوم أن أعلن أن كندا ولاتفيا ستجريان دورات تدريبية مشتركة لجنود أوكرانيين على التراب اللاتفي اعتبارا من 15 أيار/مايو".
وأشارت إلى أن جيشي البلدين "سيقدّمان لعناصر القوات المسلّحة الأوكرانية تدريبات لتطوير القدرات القيادية".