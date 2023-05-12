تغريم رئيس أساقفة كانتربري بأكثر من 500 جنيه إسترليني وسحب ثلاث نقاط من رخصة سياقته

بقلم: يورونيوز

أكد مسؤول في المحكمة لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" أن رئيس الأساقفة وبعد إدانته، حُكم عليه بسحب ثلاث نقاط وغرامة مالية بقيمة 300 جنيه إسترليني. وقد أُمر بدفع 90 جنيهًا إسترلينيًا في التكاليف و120 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية، مما رفع الغرامة إلى 510 جنيهات إسترلينية.

قامت الشرطة البريطانية بتغريم رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بـ 510 جنيهات إسترلينية بعد محاكمته على خلفية ضبطه يسير بسرعة 25 ميلاً في الساعة بمنطقة لا يجب تجاوز السرعة فيها 20 ميلاً في الساعة في أكتوبر-تشرين الأول الماضي. وكإجراء عقابي، سحبت الشرطة ثلاث نقاط من رخصة سياقته بعد إدانته بجنحة تجاوز السرعة المحددة.

تم القبض على جاستن ويلبي، الذي ترأس تتويج الملك تشارلز الثالث نهاية الأسبوع الماضي في سيارته فولكس فاغن غولف وهو يسير بسرعة على طول جسر ألبرت، التي تبلغ السرعة القصوى فيه 20 ميلاً في الساعة في الـ 2 من أكتوبر-تشرين الأول من العام الماضي.

وقد ذكرت صحف بريطانية على غرار "إيفنينغ ستاندرد" أن ويلبي حوكم في جلسة استماع خاصة يوم الأربعاء حيث سُحبت منه ثلاث نقاط جزاء بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 510 جنيهات إسترلينية.

ووفقًا لأوراق المحكمة، فإن شرطة العاصمة لندن ذكرت أنّ ويلبي الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، وبعد التحقق من كاميرات الرادار، اعترف بأنه من كان وراء مقود السيارة.

وصدرت الإدانة والحكم في نفس يوم مشاركته بالنقاش في مجلس اللوردات ضد قانون الهجرة غير الشرعية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والذي وصفه بأنه "غير مقبول أخلاقيا"، محذرًا من أنه "سيضر بمصالح المملكة المتحدة، وسمعتها في الداخل والخارج". وتم توجيه إشعار النيابة العامة من الشرطة إلى "آرتش جاستن ويلبي"، مع ذكر عنوان منزله باسم قصر لامبيث.

وأكد مسؤول في المحكمة لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" أن رئيس الأساقفة وبعد إدانته، حُكم عليه بسحب ثلاث نقاط وغرامة مالية بقيمة 300 جنيه إسترليني. وقد أُمر بدفع 90 جنيهًا إسترلينيًا في التكاليف و120 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية، مما رفع الغرامة إلى 510 جنيهات إسترلينية.