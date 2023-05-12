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إيطاليا

شاهد: استمرار وصول المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بسبب تحسن أحوال الطقس

وصول مهاجرين إلى لامبيدوزا
وصول مهاجرين إلى لامبيدوزا   -  Copyright  يوروفيجن
بقلم:  يورونيوز

منذ الفاتح من يناير-كانون الثاني وحتى الآن، وفد 45157 مهاجرًا إلى الساحل الإيطالي للبحر الأبيض المتوسط، أي بزيادة أربعة أضعاف مقارنة بعدد الوافدين إلى إيطاليا في العامين الماضيين.

تستمر عمليات وصول مئات المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بعد تحسن أحوال الطقس وهدوء البحر. وبحسب تقارير إعلامية وأمنية فقد ارتفع عدد المغادرين من شواطئ صفاقس وموانئ أخرى في تونس وليبيا. ويصل معظم المهاجرين إلى إيطاليا بوسائلهم الخاصة، وكثيرا ما يتم إنقاذهم بواسطة سفن إيطالية.

ويعاني المسؤولون بمركز استقبال المهاجرين الأول في كونترادا إمبرياكولا، الذي كان خاليًا بين الأربعاء والخميس، مجددا بسبب ارتفاع الوافدين إلى الجزيرة، بينما تواصل العبارات والطائرات العسكرية نقل المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى مناطق إيطالية أخرى.

منذ الفاتح من يناير-كانون الثاني وحتى الآن، وفد 45157 مهاجرًا إلى الساحل الإيطالي للبحر الأبيض المتوسط، أي بزيادة أربعة أضعاف مقارنة بعدد الوافدين إلى إيطاليا في العامين الماضيين.

في المجموع، هناك 7269 من ساحل العاج، و5910 من غينيا، و4597 من مصر، و 3915 من باكستان، و 3454 من بنغلاديش. وهناك نحو 10 في المائة من الوافدين من القصر غير المصحوبين.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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