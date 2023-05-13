دمار مروع في غزة.. تجدد القصف الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في كلمة متلفزة أن التواصل قائم مع قيادات الفصائل، محذّرا من أن الحزب "لن يتردد" في اتّخاذ أي خطوة في حال اقتضت المسؤولية ذلك.
استأنف مسلحون فلسطينيون في غزة إطلاق صواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع مساء الجمعة مع دخول القتال يومه الخامس.
في وقت تحاول مصر التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار للمواجهة الحالية التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.
آخر تطورات عملية "السهم الواقي" الإسرائيلية أو عملية "ثأر الأحرار" كما سمتها الفصائل الفلسطينية
تساحي هنغبي: الجهاد الإسلامي لديه 6000 صاروخ
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي يوم السبت إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لديها ستة آلاف صاروخ في ترسانتها، وإن حركة حماس لديها أربعة أضعاف ذلك الرقم.
وأضاف هنغبي أن تل أبيب تركز على إطلاق النار على مسلحين في غزة في الوقت الراهن أكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الجولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ يوم الثلاثاء.
إسرائيل تقصف غزة وفلسطينيون يطلقون صواريخ ومصر تحاول التوسط لوقف النار
استأنف مسلحون فلسطينيون في غزة إطلاق صواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع مساء الجمعة مع دخول القتال يومه الخامس.
تحاول مصر التوسط للتوصل إلى هدنة للمواجهة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.
ويستمر العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ما يزيد عن عام، وأودى بحياة أكثر من 140 فلسطينيا وما لا يقل عن 19 من الإسرائيليين والأجانب منذ يناير كانون الثاني.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مراكز قيادة وقاذفات صواريخ لحركة الجهاد الإسلامي في عملياته قبل الفجر. وأظهرت لقطات جوية بالأبيض والأسود نشرها الجيش انفجارات وسحبا من الدخان تتصاعد من مواقع تعرضت للقصف.
ارتفاع حصيلة الجرحى في غزة
أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 147 جريحا ومقتل 33 فلسطينيا.
*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية🇵🇸*— وزارة الصحة - فلسطين (@MOH_PR) May 12, 2023
الجمعة 12/5/2023
الساعة 11:30مساءً
*👈تحديث احصائية العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع*
*🚨استشهاد 33 مواطن منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) واصابة 147 مواطن بجراح مختلفة*
منظومة القبة الحديدية تتصدى لصواريخ أطلقت من غزة
Iron Dome interceptions above Israeli communities near the Gaza Strip as captured by Gilad Kfir.#OperationSheildAndArrowpic.twitter.com/NrpKcJ8WvL— Ministry of Defense (@Israel_MOD) May 12, 2023
*🇵🇸وزارة الصحة-قطاع غزة||*— وزارة الصحة - فلسطين (@MOH_PR) May 12, 2023
*الجمعة 12/5/2023*
*الساعة: 11:00 م*
*🔍شاهد..تقرير اولي للانتهاكات الاسرائيلية ضد المؤسسات الصحية خلال العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الرابع على قطاع غزة والمركز على الاحياء السكنية التي تضم المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية* pic.twitter.com/iyWNe2WzwF
الناطق باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي: المقاومة مستمرة في الرد على عدوان الاحتلال وتدفيعه الثمن وهي من تحدد نهاية المعركة. pic.twitter.com/r6gXCWDlzc— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2023
سرايا القدس تنعى القيادي إياد الحسني
نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي القيادي إياد الحسني، الذي قتل هذا اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وقالت إنه عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات.
القائد إياد العبد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية في غزة، مساء اليوم. pic.twitter.com/KaUJOW4JcA— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2023
حماس تشيد بأداء الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية
أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء هذا اليوم الجمعة بالأداء "البطولي" لغرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية ردا على التصعيد الإسرائيلي.
وقالت الحركة، في بيان، إن "جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته في ملحمة ثأر الأحرار".
سرايا القدس تنعي القائد إياد الحسني
قالت سرايا القدس في بيان صحافي إنها "تنعى شهيدها القائد إياد العبد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم (الجممعة) في غزة".
#السهم_الواقي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2023
أغارت طائرة لجيش الدفاع في وقت سابق اليوم على مقريْ قيادة عملياتيتيْن للجهاد الاسلامي في قطاع غزة كانا يستخدمان لتخطيط وسيطرة على عمليات اطلاق الصواريخ من قطاع غزة حيث كان يستخدمهما عدد من قادة التنظيم من بينهم المدعو عامر أبو طير الناشط في الجهاد في منطقة خانيونس pic.twitter.com/yXr7th5kwb
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