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غزة
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دمار مروع في غزة.. تجدد القصف الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات

قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة يوم الجمعة 12/05/2023
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة يوم الجمعة 12/05/2023   -  Copyright  AP Photo/Hatem Moussa
بقلم:  يورونيوز

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في كلمة متلفزة أن التواصل قائم مع قيادات الفصائل، محذّرا من أن الحزب "لن يتردد" في اتّخاذ أي خطوة في حال اقتضت المسؤولية ذلك.

 استأنف مسلحون فلسطينيون في غزة إطلاق صواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع مساء الجمعة مع دخول القتال يومه الخامس.

في وقت تحاول مصر التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار للمواجهة الحالية التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.

آخر تطورات عملية "السهم الواقي" الإسرائيلية أو عملية "ثأر الأحرار" كما سمتها الفصائل الفلسطينية

12:06

تساحي هنغبي: الجهاد الإسلامي لديه 6000 صاروخ

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي يوم السبت إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لديها ستة آلاف صاروخ في ترسانتها، وإن حركة حماس لديها أربعة أضعاف ذلك الرقم.

وأضاف هنغبي أن تل أبيب تركز على إطلاق النار على مسلحين في غزة في الوقت الراهن أكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الجولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ يوم الثلاثاء.

10:37

إسرائيل تقصف غزة وفلسطينيون يطلقون صواريخ ومصر تحاول التوسط لوقف النار

 استأنف مسلحون فلسطينيون في غزة إطلاق صواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع مساء الجمعة مع دخول القتال يومه الخامس.

تحاول مصر التوسط للتوصل إلى هدنة للمواجهة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.

ويستمر العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ما يزيد عن عام، وأودى بحياة أكثر من 140 فلسطينيا وما لا يقل عن 19 من الإسرائيليين والأجانب منذ يناير كانون الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مراكز قيادة وقاذفات صواريخ لحركة الجهاد الإسلامي في عملياته قبل الفجر. وأظهرت لقطات جوية بالأبيض والأسود نشرها الجيش انفجارات وسحبا من الدخان تتصاعد من مواقع تعرضت للقصف.

12.05.2023
22:50

ارتفاع حصيلة الجرحى في غزة 

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 147 جريحا ومقتل 33 فلسطينيا.

12.05.2023
22:40

منظومة القبة الحديدية تتصدى لصواريخ أطلقت من غزة

12.05.2023
22:14

12.05.2023
22:09

12.05.2023
22:08

سرايا القدس تنعى القيادي إياد الحسني 

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي القيادي إياد الحسني، الذي قتل هذا اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وقالت إنه عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات.

12.05.2023
21:43

حماس تشيد بأداء الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء هذا اليوم الجمعة بالأداء "البطولي" لغرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية ردا على التصعيد الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان، إن "جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته في ملحمة ثأر الأحرار".

12.05.2023
21:40

سرايا القدس تنعي القائد إياد الحسني

قالت سرايا القدس في بيان صحافي إنها "تنعى شهيدها القائد إياد العبد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم (الجممعة) في غزة".
 

12.05.2023
20:23

المصادر الإضافية • وكالات

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