دمار مروع في غزة.. تجدد القصف الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات

10:37

إسرائيل تقصف غزة وفلسطينيون يطلقون صواريخ ومصر تحاول التوسط لوقف النار

استأنف مسلحون فلسطينيون في غزة إطلاق صواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع مساء الجمعة مع دخول القتال يومه الخامس.

تحاول مصر التوسط للتوصل إلى هدنة للمواجهة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.

ويستمر العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ما يزيد عن عام، وأودى بحياة أكثر من 140 فلسطينيا وما لا يقل عن 19 من الإسرائيليين والأجانب منذ يناير كانون الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مراكز قيادة وقاذفات صواريخ لحركة الجهاد الإسلامي في عملياته قبل الفجر. وأظهرت لقطات جوية بالأبيض والأسود نشرها الجيش انفجارات وسحبا من الدخان تتصاعد من مواقع تعرضت للقصف.