EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

العالم

شاهد: إسرائيل تقصف منازل فلسطينية بصاروخ ثقيل في بيت لاهيا شمال غزة.. صور مرعبة

رعب يتملك بطفل فلسطيني ووالدته إثر القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 2023/05/13
رعب يتملك بطفل فلسطيني ووالدته إثر القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 2023/05/13   -  Copyright  محمد عابد/أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

أدى القصف الإسرائيلي المستمر منذ أربعة أيام على الأراضي الفلسطينية إلى مقتل 33 فلسطينيا، من بينهم قياديون في فصائل فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. في المقابل قتلت امرأة إسرائيلية جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

فجرت القوات الإسرائيلية خلال غارة جوية منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد أبو العطا، وكان المنزل عبارة عن شقة وسط عديد المباني السكنية الأخرى في قطاع غزة المكتظة بالسكان. 

في المقابل ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه جنوب إسرائيل، حيث طلب من الإسرائيليين البقاء قريبا من الملاجئ، والغرف الآمنة. وقتل جراء إطلاق تلك الصواريح إلى غاية يوم أمس امرأة إسرائيلية في مدينة ريحوفوت. 

في المقابل أدى القصف الإسرائيلي المستمر منذ أربعة أيام على الأراضي الفلسطينية إلى مقتل 33 فلسطينيا، من بينهم قياديون في فصائل فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

مواضيع إضافية

وزير الخارجية الصيني: على الصين وأوروبا رفض ذهنية الحرب الباردة

موسكو تواجه العقوبات الغربية من بوابة الخليج.. هل تنجح روسيا في جذب الاستثمارات؟

علماء فلك يكتشفون انفجارًا لكرة من الطاقة حجمها يفوق حجم نظامنا الشمسي بمئة مرة

Hot Topic

المزيد عن موضوع

فلسطين