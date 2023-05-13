شاهد: إسرائيل تقصف منازل فلسطينية بصاروخ ثقيل في بيت لاهيا شمال غزة.. صور مرعبة

بقلم: يورونيوز

أدى القصف الإسرائيلي المستمر منذ أربعة أيام على الأراضي الفلسطينية إلى مقتل 33 فلسطينيا، من بينهم قياديون في فصائل فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. في المقابل قتلت امرأة إسرائيلية جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

فجرت القوات الإسرائيلية خلال غارة جوية منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد أبو العطا، وكان المنزل عبارة عن شقة وسط عديد المباني السكنية الأخرى في قطاع غزة المكتظة بالسكان.

في المقابل ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه جنوب إسرائيل، حيث طلب من الإسرائيليين البقاء قريبا من الملاجئ، والغرف الآمنة. وقتل جراء إطلاق تلك الصواريح إلى غاية يوم أمس امرأة إسرائيلية في مدينة ريحوفوت.

في المقابل أدى القصف الإسرائيلي المستمر منذ أربعة أيام على الأراضي الفلسطينية إلى مقتل 33 فلسطينيا، من بينهم قياديون في فصائل فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.