إيران تعتقل ثمانية أشخاص بسبب اضراب عمالي في موقع رئيسي لانتاج الغاز في جنوب البلاد

بقلم: يورونيوز

يطالب العمال بـ "زيادة الأجور بنسبة 79%" فضلاً عن "إنهاء التمييز" وتكريس "حرية تكوين الجمعيات".

اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية أشخاص "لقيادتهم" إضرابا للعمال في موقع رئيسي لإنتاج الغاز في جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية الأحد.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن نائب محافظ المنطقة أكبر بورات قوله "قامت أجهزة الاستخبارات بإلقاء القبض على ثمانية قادة رئيسيين لإضراب العمال في منطقة جنوب فارس".

يعمل حوالى 40 ألف شخص في حقل جنوب فارس الضخم الذي يضم أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، وتشترك فيه إيران مع قطر.

وأضاف بورات أنه "تم وضع ثماني شركات ومتعاقدين ثانويين في المنطقة على اللائحة السوداء بسبب التحريض على الإضراب".

وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، اوائل الشهر الجاري قيام السلطات الإيرانية بإيقاف مسؤولين في شركات لدعمهم الإضرابات.

وأعلنت السلطات في نهاية نيسان/إبريل الماضي، أنها بدأت باستبدال 4000 عامل كانوا مضربين للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف المعيشة.

لكن وكالة "إيلنا" للأنباء المقربة من الأوساط العمالية أوردت، أن المحتجين"واصلوا طرح مطالبهم النقابية".

ويطالب العمال بـ "زيادة الأجور بنسبة 79%" فضلاً عن "إنهاء التمييز" وتكريس "حرية تكوين الجمعيات".

في عام 2022، شهدت إيران عدة موجات من الإضرابات في صفوف المعلمين وسائقي الحافلات احتجاجا على تدني الرواتب وغلاء المعيشة.

واعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت، أن بعض الاحتجاجات العمالية مفيدة للبلاد لأنها تساعد الحكومة والمؤسسات على فهم مطالب العمال.

منذ عام 2018، تأثر الاقتصاد الإيراني بعقوبات الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، فضلاً عن تسارع التضخم والانخفاض القياسي في قيمة الريال.