الخارجية الفرنسية: الإفراج عن فرنسيين اثنين معتقلين في إيران

بقلم: يورونيوز

أفرج عن الفرنسي بنجامين بريير والأيرلندي الفرنسي برنارد فيلان، اللذين احتجزا في سجن مشهد في شمال شرق إيران، وهما الآن بصدد العودة إلى فرنسا وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة.

وتم الإفراج عن الرجلين لأسباب إنسانية بعد أن تدهورت حالتهما الصحية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

اعتقل بريير، البالغ من العمر 37 عاما، بعد إطلاقه طائرة مسيرة بالقرب من الحدود بين إيران وتركمانستان عام 2020 بتهمة التجسس.، وحكم عليه في وقت لاحق بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس.

ثم برأته محكمة استئناف لكنه بقي في السجن في وضع وصفته عائلته ب"غير المفهوم".

وبريير الذي كان معتقلا مثل فيلان في سجن وكيل أباد في مشهد، كان قد أعلن إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.

أما فيلان البالغ 64 عاما، يعمل مستشارا في مجال السفر ومقره في باريس. واعتقل في تشرين الأول/أكتوبر في مشهد وبقي مذاك في السجن.

في نيسان/أبريل حكم عليه بالسجن ست سنوات ونصف سنة بتهم تتعلق بالأمن القومي، وهو ما نفته عائلته بشدة.

وكانت عائلة فيلان قد قالت إن صحته تدهورت بشكل كبير في الاعتقال. وأعلن فيلان الاضراب عن الطعام والشراب في كانون الثاني/يناير احتجاجا على اعتقاله لكنه أوقف تحركه بناء على طلب عائلته التي خشيت أن يموت.

"العمل من اجل عودة مواطنينا الذين لا يزالون معتقلين في ايران"

وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة أن بلاده ستواصل "العمل من اجل عودة مواطنينا الذين لا يزالون معتقلين في ايران".

وكتب ماكرون على تويتر "أخيرا (باتا) حرّين. سيعود بنجامان بريير وبرنار فيلان الى عائلتيهما. إنه (مصدر) ارتياح. أرحب بالافراج عنهما. شكرا لجميع من عملوا من اجل بلوغ هذه النتيجة".

والفرنسيان من بين أكثر من 20 أجنبيا مسجونين في إيران. ويرى نشطاء إنهم رهائن محتجزون في إطار استراتيجية متعمدة من طهران لانتزاع تنازلات من الغرب.

ولا يزال أربعة مواطنين فرنسيين آخرين، وصفتهم وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق ب"الرهائن"، معتقلين في سجون في إيران.

وقالت الوزيرة كاترين كولونا إنها تحدثت في وقت سابق الجمعة إلى نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان وأكدت "تصميم فرنسا على ضمان استعادة المواطنين الفرنسيين الآخرين الذين ما زالوا معتقلين في إيران، حريتهم بالكامل".

وقالت الخارجية الإيرانية إن الوزيرين تحدثا هاتفيا بشأن الإفراج عن بريير وفيلان، والذي وصفته بأنه "عمل إنساني".