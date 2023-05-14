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تركيا

فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

المرشح الرئاسي عن تحالف الشعب رجب طيب أردوغان يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع انتخابي في اسطنبول - تركيا. 2023/05/12
المرشح الرئاسي عن تحالف الشعب رجب طيب أردوغان يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع انتخابي في اسطنبول - تركيا. 2023/05/12   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

تظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة، ممثلة في كمال كيليتشدار أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري، أمام الرئيس التركي المرشح الرئاسي عن تحالف الشعب رجب طيب أردوغان.

فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد في تركيا لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان، بحسب مراسلي فرانس برس. واصطف الناخبون في طوابير طويلة، تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في اسطنبول وأنقرة. وتغلق مراكز الاقتراع عند 17,00.

وتظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة، ممثلة في كمال كيليتشدار أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري الذي اختتم حملته الانتخابية أمس السبت في أنقرة، حيث زار ضريح مؤسس تركيا الحديثة.

 وأشاد كيليتشدار أوغلو بمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وتوجه إلى أنصاره بالقول: "ركزوا طاقتكم على بناء المستقبل وليس القتال من أجل الماضي"، وأضاف قوله: "تذكروا أن الحكومات تأتي وتذهب، والدولة وحدها هي التي تبقى. اختاروا الدولة والعدالة والقانون، وليس التحزب".

أما الرئيس التركي المرشح الرئاسي عن تحالف الشعب رجب طيب أردوغان ، فقد ختم حملته أمس السبت بالصلاة في آيا صوفيا، حيث انتقد خصمه قائلا للحشود: "سنخرج أقوى من صناديق الاقتراع". وحتى إذا اضطر أردوغان لخوض دورة ثانية في 28 من الشهر الحالي، فإن ذلك سيكون سابقة بالنسبة إليه، لأنه اعتاد الفوز منذ الدورة الأولى.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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