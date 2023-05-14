هل هو تأثير الكحول أم ماذا؟ ما قصة ظهور نائبة الرئيس الأمريكي في حالة مخجلة وغريبة؟

بقلم: يورونيوز

المقطع الذي يوثق الحالة التي أصابت هاريس وتفاوتت بين الضحك والغضب انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار بلبلة واسعة في الشارع الأمريكي.

انتشر في الساعات الماضية مقطع مصور لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهي في حالة غريبة بينما كانت تحاول جاهدة أن تستعيد توازنها.

وبدأت التكنهات والتحليلات تتوالى حول صحة هاريس النفسية والجسدية وعن سبب ظهورها بهذه الحالة المحرجة بينما كانت تلقي خطابا في البيت الأبيض.

وتظهر نائبة الرئيس الأمريكي في المقطع المصور وهي تتصرف بطريقة غير مفهومة وبدت وكأنها غير مدركة تماما لما تقوله.

المقطع الذي يوثق الحالة التي أصابت هاريس وتفاوتت بين الضحك والغضب انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار بلبلة واسعة في الشارع الأمريكي.

بعض الحاضرين قدّروا أن هاريس كانت في حالة سكر عندما رأوها وهي تضحك وتتفوّه بكلام مبهم وغير متوازن أثناء محاولتها الإجابة على أسئلة الصحفيين الحاضرين، إلا أن آخرين فضلوا الابتعاد عن مثل هذه التكهنات.

وفي تعليق على الفيديو، كتب جوشوا ريد عبر تويتر: "نائبة الرئيس كامالا هاريس في حالة سكر أو تناولت بعض المهدئات الثقيلة.. إنه أمر مذهل".

ومن الكلام المثير الذي تلفظت به نائبة بايدن، أنها قالت هي تنفجر ضاحكة: "في الأوقات الصعبة، كانت والدتي تقول لنا دائمًا: أيها الشباب.. لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتوّ من شجرة جوز الهند؟"