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إسرائيل

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

صورة أرشيفية لاقتحام مستوطنين ساحات الأقصى
صورة أرشيفية لاقتحام مستوطنين ساحات الأقصى   -  Copyright  Mahmoud Illean/Copyright 2023 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين إن العشرات من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في حراسة الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولهم إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات وأدوا طقوساً تلمودية في باحته.

وأضافت الوكالة ان قوات الأمن الإسرائيلية شددت من تواجدها وإجراءاتها بالمنطقة وبمداخل المسجد الأقصى.

ويرفض الفلسطينيون دخول اليهود إلى الحرم القدسي والصلاة فيه، ويعتبرون هذه الخطوة التي يسمونها "اقتحاما" استفزازا لهم.

والمسجد الأقصى الذي يقع في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ويطلق اليهود على الموقع اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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