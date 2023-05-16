ماريا غابرييل تستقيل من المفوضية الأوروبية لتشكل حكومة بلغاريا الجديدة

بقلم: يورونيوز

كلف الرئيس البلغاري الاثنين المفوضة الأوروبية للابتكار والثقافة ماريا غابرييل (43 عامًا) تشكيل حكومة في بلغاريا، فاستقالت من منصبها في بروكسل.

وأكدت بعد أن استقبلها الرئيس رومان راديف على أمل تخطي الأزمة السياسية الخطيرة الحالية في صوفيا "سأبذل قصارى جهدي ليكون لبلغاريا حكومة منتظمة ومستقرة وفعالة".

بلغاريا التي تشهد حالة عدم استقرار، أجرت في الثاني من نيسان/ابريل الانتخابات التشريعية الخامسة خلال عامين، وفشلت مختلف الأحزاب السياسية في الاتفاق على ائتلاف ذات غالبية.

باستثناء فترة وجيزة في السلطة لليبراليين، تحكم بلغاريا حكومات خبراء يعينهم الرئيس البلغاري.

وبعدما حل في المرتبة الأولى في الانتخابات، يسعى حزب (غيرب) المحافظ الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف للحصول على دعم الائتلاف الليبرالي الإصلاحي بقيادة خصمه كيريل بيتكوف.

واختار ماريا غابرييل لإجراء المفاوضات خلال مهلة أسبوع حتى تصبح، إذا نجحت في تشكيل الحكومة، رئيسة للوزراء.

من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان الاثنين في بروكسل إنها "قبلت استقالة" غابرييل.

يسعى حزب غابرييل "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"(Gerb) للخروج من العزلة التي غرق فيها بعد عقد من حكم بويكو بوريسوف في بلغاريا.

في 2020 نظمت احتجاجات ضده بتهمة حماية النخب الفاسدة بتواطؤ النيابة العامة.

وفي البرلمان الجديد المشتت، لحزب غابرييل 69 نائبًا من أصل 240 و64 للائتلاف الليبرالي الإصلاحي.

بعد هذه الانتخابات الخامسة، وضع الحزبان الخلافات جانبا واتفقا على برنامج تشريعي مشترك، ينص على اعتماد موازنة وإصلاح النظام القضائي لتعديل وضع النائب العام الذي يتمتع حاليا بسلطات كاملة.

وهذه إصلاحات أساسية لتطبيق خطة النهوض الأوروبية، وللانضمام إلى فضاء شنغن والعملة الواحدة.