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ميانمار

فيديو: ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار موكا في ميانمار إلى 41 شخصاً

ارتفاع حصيلة الإعصار موكا
ارتفاع حصيلة الإعصار موكا   -  Copyright  AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين في ميانمار إلى 41 على الأقل الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.

ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في ميانمار حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.

وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحافي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار "يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلا".

وأوضح "سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين".

ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه خوفا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار.

من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار في وقت سابق الاثنين بمقتل خمسة أشخاص على الأقل من دون تحديد المكان الذي قضوا فيه.

ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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